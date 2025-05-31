2025年高考临近。教育部日前发布2025年高考预警信息，会同有关部门梳理汇总了近年来出现的典型案例，提醒广大考生和家长切勿相信谣言，提高辨别能力，谨防上当受骗，切勿参与涉考违法犯罪活动，诚信参加考试，遵规守纪守法。

教育部提醒，组织高考作弊属于刑事犯罪，参与者将面临有期徒刑、罚金等处罚。近年来，公安机关与相关部门密切协同，对考试违法犯罪行为始终保持高压严打态势。广大考生要严守法律法规底线。

教育部提醒，《国家教育考试违规处理办法》明确规定，携带具有发送或者接收信息功能的设备的，应当认定为考试作弊，其所报名参加考试的各阶段、各科成绩无效。无论何种理由、无论是否使用，携带手机等通讯工具进入考场即构成作弊。

此外，针对近年来出现的误信高考押题影响备考、轻信提前查分泄露信息等案例，教育部还提醒，近年来，高考命题持续深化改革，更加注重考查考生关键能力、学科素养和思维品质，突出反押题、反套路的导向，靠AI或所谓的“专家”押中题目的可能性极小；每年高考出分前，省级教育行政部门或招生考试机构都会提前公布官方查询渠道，考生应通过官方渠道按时查询，不要因一时心急上当受骗。（记者王鹏）

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