原标题：教育部部署开展“2025高考护航行动”

记者从教育部获悉，近日，教育部部署各地教育部门和招生考试机构联合宣传、网信、公安等多个部门，深入开展“2025高考护航行动”，进一步优化考试服务保障，加强正向宣传引导，保障高考安全平稳举行和考生顺利应考。

根据教育部通知要求，2025年高考期间，各地教育部门和招生考试机构将会同有关部门进一步强化服务举措，为考生提供治安、出行、食宿、医疗卫生、噪声治理等综合服务保障。强化对考生的人文关怀，聚焦备考赴考中的实际困难，精心设置手机、书包等考生物品存放点，为残疾人等特殊困难群体参加考试提供合理便利。持续开展“净化考点周边环境”等多个专项行动，深入开展考试诚信教育，严厉打击涉考虚假宣传、误导欺诈等违法违规行为，积极做好信息发布、政策解读、温馨提示、辟谣预警等工作，积极营造规范有序、温馨和谐的考试环境。

据悉，考后，各地将继续为考生提供免费优质、便捷易用的志愿填报服务，因地制宜举办各类宣讲会、咨询会，搭建考生、家长与院校“面对面”沟通渠道，积极采用电话咨询、网上咨询、网络直播等方式拓展咨询服务覆盖面。此外，教育部“阳光志愿”信息服务将进一步优化升级，提升志愿填报服务的信息化、数智化水平。（记者杨飒从）

(责编：李昉、孙竞)