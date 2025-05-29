姚辉省

原标题：奋力谱写教育强国建设的重庆实践 四大关键词看重庆向教育强市加速前进

近日，2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”大型融媒体采访活动启动。来自40余家全国主流网络媒体记者走进具有典型性、代表性的本科高校、职业院校、区域教育单位等，通过一周的实地采访、现场体验、交流座谈等多种方式，深入了解、打探教育强国、教育强市建设的“重庆实践”。

为此，重庆市委教育工委、市教委相关负责人围绕实施新时代教育强市建设介绍了近年来重庆教育改革发展成效和创新探索，通过四大关键词深度解读重庆加快建设教育强市的时代进程。

关键词①红岩思政

打造具有重庆辨识度、全国影响力的“红岩思政”育人品牌

重庆是红岩精神的发源地，红岩精神是英雄之城的坚挺脊梁，是闪亮的精神坐标，对思政育人有着不可估量的价值。

开展“红岩”阅读分享活动

如何用好用活红岩精神培育时代新人？如何全力推动红岩文化与思政教育深度融合？这不仅是教育之问，更是时代之问。

大学生总体国家安全观宣讲团“进社区”现场

为此，重庆强化顶层设计，构建“1458N”红岩思政育人体系，即聚焦培养时代新人的总目标，从课堂主阵地、第二课堂成绩单、社会育人资源“富矿”、数字思政4个维度，锚定理论研究、课程目标、课程内容、课程资源、载体路径5项任务，深入实施理论引领、时代新人铸魂、“大思政课”建设、品德强基、文化培元、护苗强心、数字赋能、党建统领8项行动，建好一批“红岩思政”实践教学基地，推动育人内容迭代升级。

开展“行走的思政课”

一场以“红岩思政”为核心的教育变革，正悄然绘就着育人底色：将红岩精神有机融入思政课教学，持续推进红岩精神进教材、进课堂、进头脑；成立“红岩思政”教育联盟；建立“大思政课”实践教学基地，推出《行走·红岩》系列思政实践大课；联合打造《红岩故事展演》精品项目；建设“红岩特色学校”“红岩班级”等，不断突出红岩主题、全力培育红岩品牌、让思政课育人育才。

关键词②扩优提质

锚定“西部基础教育排头兵” 构建高质量基础教育体系

立足教育强市建设，重庆正锚定“西部基础教育排头兵”目标，开展基础教育公平优质行动，迭代升级教育入学“一件事”应用，大力推进“教共体”建设等，加快构建全域均衡、全段优质、全面发展的高质量基础教育体系。

学生参加机器人课程

开展包谷捏泥团育苗种植劳动

当前，学前教育迈向“优质普惠”，全市毛入园率达93.06%、普惠率达94.61%，全国排名第六；义务教育挺进“优质均衡”，启动“扩大优质基础教育供给”重大改革项目，启动跨区域紧密型“教共体”建设，加速破解基础教育优质资源分布不均的难题，4个区县被教育部认定为义务教育优质均衡发展区县，全市控辍保学保持“动态清零”；普通高中奔赴“优质特色”，通过实施普通高中发展促进计划、青少年创新人才培养计划等举措，全方位促进了普通高中的多元化发展，从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望“上好学”的矛盾。

关键词③提质领跑

打造全国职业教育重镇 写好中国式现代化重庆篇章的“职教答卷”

立足于教育强国、教育强市，重庆实施职业教育提质领跑行动，奋力打造全国职业教育重镇，将职业教育锻造成服务国家战略的硬核力量，从国家级“双高”院校数量西部领先，到10大国际职教联盟+22个境外项目推进“职教出海”行稳致远……职业教育已成为重庆教育领域的一张靓丽名片，整体办学水平跃居全国前列，步入提质领跑的新阶段。

参加世界职业院校技能大赛

围绕“33618”现代制造业集群体系，职业教育为全市“智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料”3大主导产业集群提供了70%以上的新增劳动力。

中小学接受职业体验

值得一提的是，市委、市政府将打造市域产教联合体作为社会民生领域的重大改革项目，在全国率先出台《改革实施方案》，贡献出“分层级组建、实体化运行、数字化治理”的联合体建设重庆方案。

开展现场教学

在职教出海层面，重庆已先后组建陆海新通道职教国际合作联盟等职教国际合作平台10个，建设“坦桑尼亚鲁班工坊”“越南熊猫学院”“斯里兰卡乡村振兴学院”等特色境外办学项目22个，为当地经济发展注入“重庆动力”。

关键词④突破跃升

高等教育在教育、科技、人才一体发展中发挥好高校独特优势

建设教育强国、教育强市，龙头是高等教育。重庆聚力推动高等教育突破跃升，全力打造“西部领先、全国进位、重庆辨识度”标志性成果，努力建成高等教育综合改革试验区。

在高等教育突破跃升行动中，今年重庆将强化创新资源支撑，实施高水平大学和优势学科“扬帆”工程，按照“一校一专班、一学科一方案”，推进一流学科登峰、一流专业建设计划，培育具有争创“双一流”潜力的优势学科，建立拔尖创新人才差异化选拔机制，探索跨学科、跨学校交叉培养新机制，推动高校毕业生留渝人数不低于20万人。

产业学院教师在指导学生设计电路

同时，积极筹建全国高校区域技术转移转化中心，面向科技创新关键点建设25个高水平科研平台。深入实施“教育强市区县行、企业行”，设立“助力区县产业”专项，支持高校科研人员揭榜挂帅，加快实现原始创新突破。

2024年，重庆建成高水平新工科、新医科、新文科、新农科“四新”高校13所；新增ESI世界学科排名前1%学科11个；环大学创新生态圈增至10个；新增博士硕士学位授予单位、授权点通过率全国第1，博士学位授予单位增至13个。

指导学生进行科研实验

站在教育强国、教育强市新征途上，重庆正凝聚建设教育强市的强大合力，以教育之强赋能科技之强、成就人才之强，奋力谱写中国式现代化重庆篇章。

(责编：郝孟佳、熊旭)