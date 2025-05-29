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中国当代音乐创作学术研讨会暨中青年作曲家交流会举行

2025年05月29日12:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月29日电 近日，2025中国当代音乐创作（北京）学术研讨会暨中青年作曲家交流会在京举办。会议通过学术研讨与艺术实践的深度碰撞，搭建高水平学术与实践平台，以多维视角探讨中国音乐的当代发展之路。

开幕式音乐会。学校供图

音乐会演出现场。学校供图

中国音乐学院院长李心草表示，希望以本次活动为契机，聚焦中国当代音乐发展的时代命题，在音乐创作、理论研究与教学实践等领域开拓创新，与音乐界同仁凝聚共识、深化合作，共同推动中国音乐迈向世界前列。

中国音乐家协会主席叶小纲指出，中国音乐的当代发展离不开学术与创作的协同推进、传统与创新的深度融合，更需要一代代音乐人薪火相传，尤其是青年一代的奋勇担当。

音乐会演出现场。学校供图

音乐会演出现场。学校供图

“全国中青年作曲家作品交流”是本次会议的核心内容之一。组委会从165部投稿作品中，经多轮专业评审，最终遴选出30部佳作。作曲家们或追溯传统绘画中的色彩韵律，或从民间音乐中提炼创作要素，或借西方先锋派技法解构古典诗词意境，将古今中外的诗歌、绘画、民歌、器乐等多元元素融入创作。

会议期间，“音乐创作亟需突破瓶颈”“课堂中的音乐素养”“21世纪现代音乐的发展与趋势”等多个主题讲座举办；“云上乐响”——云南少数民族器乐诗画音乐会、室内乐作品音乐会、中国作曲家管弦乐与民族管弦乐作品音乐会等多场音乐会相继上演，全方位展现中国当代音乐创作的蓬勃生机。

据悉，本次会议由中国音乐家协会作曲与作曲理论学会、中国音乐学院联合主办，中国音乐学院作曲系承办。（郝孟佳、实习生曹子味）

(责编：李昉、熊旭)

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