人民网北京5月28日电 （记者李依环）首届“公共治理与美好生活”前沿论坛日前在北京航空航天大学举行。来自中国行政管理学会、清华大学、中国人民大学、浙江大学、北京航空航天大学、厦门大学等机构的100余位专家学者、师生代表参加研讨。

北京航空航天大学人文公管学院院长蔡劲松表示，以公共治理变革和创新加快建构美好生活，是当代中国公共管理学界的重要任务与责任担当。必须适应数智技术迅猛发展新形势，以系统思维、本土理论创建和实践创新，面向国家和社会治理的复杂图景，推动公共管理学科与文化艺术等领域深度融合。同时，也亟需更多公管学者打破学科专业界域，在以公共治理创新赋能文化传承发展及美好生活等方面有更大作为。

主旨报告环节，中国行政管理学会原执行副会长兼秘书长高小平，国务院学位委员会公共管理学科评议组成员、东北大学城乡社区建设研究院院长张雷，北京航空航天大学人文公管学院教授胡象明，浙江大学公共管理学院院长赵志荣，厦门大学公共事务学院院长于文轩等专家进行了深入分享。

据介绍，论坛由北京航空航天大学人文社会科学学院（公共管理学院）、文化与艺术传播研究院、北京航空航天大学学报（社会科学版）、中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会共同主办。当天还举行了“心源·造化——首届中国公共管理学人艺术作品邀请展”，集中展出40余件书画、篆刻及雕塑作品。

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