人民网北京5月28日电 近日，中国农业大学校友向该校捐赠1亿元，设立专项基金支持智慧渔业领域的人才培养、师资队伍、学科发展及产学研融合平台建设。中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信接受人民网记者专访时表示，这次合作对于学校进一步推动科技成果创新、加快数字渔业和智慧渔业人才培养、特别是支撑新型智慧渔业的科技进步和产业提升等方面，都将发挥重要作用。

中国农业大学校长孙其信。校方供图

“当前，中国农业大学在智慧渔业的科研创新已取得一定成效。尽快将更多科技成果转化为现实生产力，对促进水产养殖的科技进步和产业发展具有重要意义。”孙其信表示，推动更多成果从“实验室”走向“应用场”，也将助力学校进一步深化人才培养模式改革，强化以市场需求推动科技创新模式改革。

对于如何更好发挥专项基金的作用，孙其信告诉记者，我国水产养殖业正处于转型升级关键期，发展智慧农业的瓶颈之一就是渔业传感器的精度、灵敏度还不够。依托本次合作，中国农业大学将进一步瞄准关键核心技术的攻关突破，以期实现产业的更好发展。

“经过前期磋商，这笔资金还将主要用于引进智慧渔业相关人才、搭建科技创新平台，以及推进科研产品工业化等方面。”他表示，通过一段时间的发展，中国农业大学国家数字渔业创新中心已经初步搭建了好的平台，人才队伍也已形成一定规模。但面向未来产业的更大需求，仍要继续加大人才队伍建设，特别是在“人工智能+”的人才专项等方面加大力度。

他进一步补充说，随着人工智能的不断发展，各个产业场景的融合也在加快。中国农业大学将启动“人工智能+”特殊人才计划，其中也包含了智慧渔业。同时，还将继续加大研究生教育资源的配置，鼓励更多高层次人才投入平台建设，以农业新质生产力推动农业高质量发展。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)