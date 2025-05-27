新华社北京5月27日电（记者王鹏）记者27日从教育部获悉，近日，教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理提升年”行动的通知》，进一步清理整治违背教育规律、侵害群众利益的办学治校行为，深化整治中小学“校园餐”、利用征订教辅及购买校服谋利等侵害学生及家长合法权益的突出问题。

通知提出，要坚决遏制节假日上课补课、提前开学、延迟放假和日常作息安排不合理、学习时间过长等屡禁不止、造成学生学业负担过重的问题；持续治理“暗箱操作”“掐尖招生”、违规跨区域招生和校外培训机构违规参与招生等影响教育公平、社会反映强烈的问题；严肃纠正违规组织考试、公布学生成绩及排名、宣传炒作中高考升学率等教育评价导向不科学的问题。

根据通知，要探索建立节假日违规上课补课和学习时间过长治理“哨点学校”制度，优先把群众反映相关问题较多的学校纳入监测范围，建立定期提醒和入校监测的机制。以强化育人为导向，有序推进“高校生源基地”挂牌的规范治理。

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