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扎根贵州的体育教师肖选——

让山里娃爱上踢足球

本报记者  程  焕
2025年05月27日09:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　肖选在赛场边鼓励学生。

　　肖选在教学生们传球技巧。
　　以上图片均为姚晶权摄

　　刚把球带过中场线，男孩趁对方守门员不备，马上起脚破门，足球在空中划出一道抛物线，稳稳落入球门……贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县，第四届校园足球三级联赛总决赛初中男子组比赛中，普安县思源实验学校的初二学生杨启龙不仅踢进了一个精彩远射，还携手队友一举夺得冠军。

　　赛场外，一个小伙子看得十分投入，每次杨启龙进球时，他总是格外激动。小伙子叫肖选，是这所学校的小学部体育教师。

　　2020年9月，肖选从贵州民族大学体育教育专业毕业，成为普安县兴中镇辣子树小学的一名特岗教师。“大部分山里娃最远就去过镇上，他们大多数课余时间在玩弹玻璃珠、打纸板等传统游戏。”初来乍到的肖选想帮助孩子们开阔眼界。

　　肖选负责全校6个班的体育课，因自己学的是足球专项，他决定带孩子们尝试一下。他自掏腰包买来足球等器材，再加上朋友送来的旧球门，就在篮球场上开起了足球课。这项新活动很快受到学生欢迎，不少孩子对踢球产生了强烈兴趣。

　　观察两个月后，肖选挑选出一些基础好的学生，组建起校园足球队，利用大课间、体育课和放学后的时间开展训练。

　　杨启龙就是肖选组建足球队时的首批队员之一。当时，杨启龙在辣子树小学念四年级，父母在外打工，外公带着自己和妹妹在老家生活。杨启龙回忆，自从加入球队后，一边踢球，一边学习，他的生活变得充实起来。

　　虽然条件艰苦，但在肖选的悉心指导下，孩子们的球技进步很快。2021年，普安县开始推广发展校园足球，并举办全县第一届校园足球联赛，辣子树小学足球队迎来了一展身手的机会。在这次比赛中，孩子们十分争气，一举将小学男子A组冠军收入囊中。

　　辣子树小学足球队一战成名后，名声渐渐传开，收到的比赛邀请越来越多。每到寒暑假，肖选总要带着球队外出参赛，足球成了孩子们向外看世界的一扇窗。“不光去县城，我还去过北京、杭州等大城市，外面的世界很精彩，激发了我们努力学习的劲头。”杨启龙说。

　　这些年，随着普安县持续推进校园足球，辣子树小学新建了足球场，孩子们的训练环境得到改善，多次在各类比赛中取得不错成绩。

　　去年，肖选调入普安县思源实验学校，辣子树小学又迎来了一名体育专业的特岗教师。看到学校足球队有了新教练，肖选总算放下了心。在新学校，他复制之前的经验，从零开始训练孩子们踢足球，努力让更多学生爱上足球。

　　如今，贵州已建立校级、县级、市级、省级和小学、初中、高中、大学“纵向贯通、横向衔接”的校园足球四级联赛机制。全省共建校园足球特色学校1143所，培训足球教师1200多人次，参加各级校园足球竞赛的学生超过100万人次，形成“校校参与、层层选拔、全省联赛”的发展格局。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月27日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)

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