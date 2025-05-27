探寻红色基因 感受深厚情谊

本报记者 李维俊 庞革平 洪秋婷

在广西师范大学越南学校纪念馆内，越南青年认真观看展陈的资料。

李常勇摄

“这次研学让我深刻体会到越中两国人民间源远流长、深厚真挚的友谊。中国在人工智能等科技领域的发展让我大开眼界，期待两国青年未来能有更多的互动与合作。”参观完广西凭祥友谊关关楼展览厅，越南谅山省平嘉县团委书记韦氏燕琼分享了自己的感受。

日前，由中国共青团中央、中国驻越南大使馆共同主办的“红色研学之旅”首场活动暨“沿着胡伯伯的足迹”研学营在广西和广东两地举办。中越两国青年代表携手同行，探寻中越友好的红色基因，感受中国式现代化发展成果，为构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量。

“越中‘同志加兄弟’的友好情谊令人动容”

今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。4月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在越南首都河内同越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强共同会见中越人民大联欢活动代表，并宣布中方将在今后3年邀请越南青年赴华开展“红色研学之旅”。

20世纪50至70年代，受战争影响，越南一批学校迁到广西办学，数千名越南学生在中国度过难忘的青春岁月。在广西桂林，走进广西师范大学越南学校纪念馆，一张张黑白照片再现了当年中越两国领导人之间、中越师生之间的深情厚谊。韦氏燕琼说：“这是我第一次深入了解胡志明与中国革命的历史渊源，了解两国在人才培养方面的携手合作。越中‘同志加兄弟’的友好情谊令人动容！”

在桂林南溪山医院院史陈列馆，泛黄的档案、斑驳的实物、珍贵的影像，讲述着中越人民在风雨岁月中的患难与共。

医院党委书记柳宏林介绍，上世纪60年代，医院共接收了119批共5432名越南伤病员，完成2576例手术，无偿献血高达77.9万毫升。“在这里，我们了解到：中国人民即使处于困难时期，也坚定支持越南。”越南海防医药大学学生会秘书处委员阮氏贤说。

在广东广州越秀区文明路，有一座两幢三层砖木结构的骑楼建筑。这里便是越南青年革命同志会旧址。两国青年一同参观“革命之路——胡志明同志在中国”专题展览。

一件件实物展品、一张张历史照片，讲述着胡志明在中国从事革命活动的难忘片段。

“这次参加‘红色研学之旅’，我认识到老一辈革命家的英勇奉献是为了谋求下一代的和平与幸福。”越南青年阮俊龙坦言，“越中友谊有着深厚的历史根源。青年应该不断通过自己的努力，把两国间的友谊传承下去。”

参观广西东兴胡志明亭、靖西“越盟”办事处旧址，在广州黄花岗七十二烈士墓园祭拜越南范鸿泰烈士墓……两国青年共同回顾20世纪中越革命先驱并肩战斗、探寻救亡图存道路的峥嵘岁月。“保护与宣传越中友好往来的历史特别有意义。我们要记住这段历史，也有责任让更多人了解这段历史。”广西民族大学越南籍学生黎道重在参观后表示。

“亲身感受到中国式现代化的伟大成就”

仿生机器人动作逼真、人工智能助力电商直播更高效……从“中国制造”到“中国智造”，中国科技的快速发展让越南青年代表印象深刻。

“这些机器人会唱歌跳舞，还能和我握手，实在太神奇了！”看到广西师范大学学生研发的人工智能机器人精准地完成各项操作，越南下龙大学学生阮氏红玉兴奋不已。

在广西凭祥跨境电商直播基地，负责人闭春远详细介绍基地的运营情况：6000平方米仓储区、20多个实景直播间、人工智能技术赋能供应链管理……“我们还在河内等地设有联动仓储中心，并开办‘中文+电商’的越南专班。”研学营成员们一边认真聆听，一边打卡拍照。“希望未来越南也能打造这样完善的直播购物体系。”越南谅山师范高等专科学校学生李氏秋乔表示。

活动期间，研学营成员还参观了中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区，感受一瀑连两国、商贸正红火的生动图景；乘坐高铁，体验高速铁路连通四面八方。

越南河江省Viettel建设公司河江分公司副经理阮玉青对乘坐中国高铁印象深刻：“高铁速度快、运行平稳，越南正在发展铁路系统，中国的经验对我们非常有借鉴意义。”

在广州，研学营成员们走进广汽研究院、广州地铁线网应急指挥中心、广州地铁博物馆、百年电力展示馆等地，通过沉浸式研学交流，更深切感受中国式现代化发展成就。

来到广州地铁线网应急指挥中心，一张巨大曲面屏幕上分布着不同模块的数据，实时显示着广州地铁的应急指挥、运营协调、监控预警、数据共享和信息收发等情况。这套基于大模型的自主研发智能系统，体现了广州公共交通数智化智能升级的最新运用成果。

越南青年了解到，广州地铁自主研发的客流预警系统，一方面可以实时显示客流，另一方面可以通过特定算法预测客流高峰，为缓解站内客运压力提供有力的技术支持。“广州地铁去年最后一天最高客流量竟然达到1000多万人次，真是不可思议！”越南青年企业家代表阮英德说，他曾参观过不少国家的地铁系统，广州地铁系统非常先进。“这次的活动让我亲身感受到中国式现代化的伟大成就。”阮英德说。

“希望未来能有更多越南青年走进中国”

“我从《习近平与大学生朋友们》一书中读到，习近平主席寄语青年‘要志存高远、脚踏实地’。”在广西大学君武馆举行的“中越大学生读书分享会”上，广西大学文学院国际中文教育专业越南籍硕士研究生阮文福分享了自己的学习体会，讲述了自己努力学习中文与中华文化的经历。“我正在深入学习中国数字经济的发展经验，学习‘大国工匠’精神，希望将这些好经验带回越南。”阮文福说。

在广州地铁“红色羊角”青年学习室，越南青年聆听了一场具有理论精髓与实践要义的精彩讲座，主题为“习近平总书记关于青年工作的重要思想”。“这是我第一次完整学到这些理论知识，听完讲座我明白了，有积极有为的年轻一代，民族才有光明的未来。作为青年学子，我未来需要更加努力奋斗。”越南海防大学外语系汉语专业学生黄黎明告诉记者，“我非常喜欢看中国电视剧，喜欢中国汉服，希望下次有机会再来中国，感受更多中华文化的魅力。”

广州地铁集团团委副书记李方方表示：“中越两国人民有着‘同志加兄弟’的特殊情谊。我们将持续做好中越友谊的先锋队和生力军，织密合作网络，播撒两国青年携手合作的种子。”

在漓江的游船上，越南青年丁氏月戴上眼镜，一字一句读着中文，遇到不会的词语，便立马请教坐在对面的中国青年。

“我在河内学了两年中文，很开心这次有机会能和你们交流，我还会唱很多中文歌。”丁氏月边说边请刚认识的中国朋友打开手机音乐播放器，邀请同行的中越青年进行一场中国歌曲大合唱。

在这段心手相牵的旅程中，友谊的种子跨越语言的障碍，在青年心中生根发芽。

“本次‘红色研学之旅’让我结识了更多的越南青年，研学过程中我们共同挖掘中越文化的共通之处，互相学习、互相启发，一起领略中华优秀传统文化的魅力。”广西大学学生许敏表示，作为一名新闻与传播专业的学生，希望未来能进一步挖掘中越友好的鲜活故事。“我相信，我们青年一代用心讲好这些故事，中越友谊的接力棒就一定能在我们手中传递下去。”许敏说。

越南河江团省委书记阮海洋表示：“这次研学活动既有追寻历史的足迹，又紧扣前沿科技的发展，对越南青年来说非常珍贵。希望未来能有更多越南青年走进中国，亲身感受历久弥新的越中情谊。”

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 03 版）

(责编：李昉、孙竞)