本报澳门5月26日电（记者富子梅）由外交部驻澳门公署和澳门特区政府合办的“国际舞台绽光彩 中西荟萃谱新篇”第五届澳门高校外交演讲比赛25日举行决赛。经过激烈角逐，来自澳门大学、澳门保安部队高等学校、澳门科技大学、澳门旅游大学的陈若晴、杨梓恒、胡佳璐、黄冠苗分获冠、亚、季、殿军。

外交部驻澳门公署特派员刘显法、澳门特区政府社会文化司司长柯岚致辞。澳门中联办、驻澳部队、澳门特区教青局等单位负责人与澳门特区8所高校师生及社会各界250余人现场观赛。

柯岚表示，参赛选手以独到见解、饱满热情诠释对构建人类命运共同体的深刻理解，承载着澳门在国际舞台上发挥更大作用的希望。特区政府将持续深化与外交公署、各大高校的合作，推进青年外交实践项目，支持青年走出澳门、走向世界，在国际交流中增长见识、锤炼本领。

刘显法勉励澳门青年当好中国与世界联系的桥梁纽带，对外讲好更加精彩的澳门故事、中国故事，为推动构建人类命运共同体作出澳门青年的贡献。外交公署将继续用好外交优势，支持澳门青年发挥聪明才智、在国际舞台上展现更大作为。

参赛选手们表示，此次参赛受益匪浅，加深了对拓展澳门国际合作的认识理解，将尽己所能为国家和澳门的发展贡献力量。

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