据新华社广州电（记者赵紫羽、仇清漪）一针一线绣潮韵，一槌一舞跳英歌。由广东省人民政府港澳事务办公室指导、汕头市港澳事务局主办的“同心同行”粤港澳青少年主题系列活动——“小小非遗传承人”分享会近日在广东汕头举行。

“红桃粿外形像桃子，上面印有美丽的花纹，有吉祥的寓意。”分享会现场，来自香港的5岁小姐弟徐梓惠、徐梓博将非遗红桃粿的制作心得一一道来。妈妈张诗培说：“我是汕头人，红桃粿的香味就是我童年的味道。所以这次活动特意让孩子们学习制作红桃粿，让他们感受这份传承。”

本次活动是广东省人民政府港澳事务办公室“同心同行”粤港澳青少年主题系列活动之一。活动分为征集、研学、展示三阶段，鼓励汕港澳三地少儿参与非遗体验，并用短视频的形式记录和非遗的互动故事。

“爷爷说把新年愿望和对亲人朋友的祝福都写在红纸上，新的一年就会大吉大利。”来自香港的陈源东、陈源迪两兄弟分享了家里过年写挥春的故事。爷爷陈鑑林说：“现在大家写字都不用手写了，孩子们接触书法越来越少，而写挥春刚好能传承中国文化。中国的非遗是一种智慧，体现了民族的品质，应该代代传承下去。”

“此次活动不仅仅是一场艺术与文化的交汇，更是一次心灵与情感的共鸣，将汕港澳三地青少年的心紧紧相连。”香港幼稚园教育专业交流协会主席丁健华说。

近年来，汕头市积极开展汕港澳新生代文化交流传承工作，推动汕港澳348对学校幼儿园结对共建，近400个汕港澳亲子家庭友好结对，并开展一系列文化活动让汕港澳青少年在优秀传统文化熏陶中厚植家国情怀。

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