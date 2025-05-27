原标题：活跃有序，双轮驱动教育改革行稳致远

习近平总书记指出，“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。”教育综合改革成效决定着教育强国建设进度，而有序和活力恰是教育综合改革的两个向度，两者有机结合方能如双轮驱动般促进教育改革与发展，推动教育事业行稳致远。如何正确把握“规范有序和激发活力”之间的关系？当前还存在哪些未能妥善处理规范有序和激发活力之间关系的现象？应如何把该管的管好、该放的放开？针对这些问题，我们邀请专家学者进行讨论。

嘉 宾

于发友 中国教育科学研究院副院长

刘云生 重庆市教育评估院党总支书记、院长

张志勇 北京师范大学教授、国家高端智库教育国情调查中心主任

规范有序是活力迸发的基础

激发活力是规范有序的目标

记者：管理规范、活力迸发是学校发展的理想状态。在建设教育强国背景下，如何认识“正确把握规范有序和激发活力的关系”的重要意义？

于发友：规范有序是活力迸发的基础，激发活力、提升效能是规范有序的目标。规范的管理为学校提供健康育人的生态和安全保障，为学生学习成长创造良好的环境条件；充满活力的学校能激发师生的创造力、主动性和个性化发展，让教育充满生机。

正确处理好规范有序和激发活力之间的关系，体现了教育强国建设的改革导向。我们要遵循教育规律和人才成长规律，坚持守正创新，稳中求进。一方面，要坚持依法治理和科学育人，健全完善教育法律法规和政策制度，提升依法治教、依法治校和教书育人水平，有效防范化解风险，筑牢意识形态安全防线，确保教育系统和各级各类学校规范有序办学。另一方面，要深化教育改革创新，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，统筹管理体制、办学模式、育人方式、保障机制一体改革，以创新添动力增活力，努力构建规范有序、充满活力、富有效率、更加开放的学校治理体系和“五育”并举的全面培养体系，让广大教师教书育人、潜心问道、大胆探索，让广大学生朝气蓬勃、积极向上、追逐梦想。

刘云生：正确处理规范有序和激发活力的关系，是深化教育综合改革的关键所在，不仅对破解教育领域长期存在的“一管就死、一放就乱”等突出问题具有现实意义，而且对教育强国建设具有战略意义。一是确保教育在正确的轨道上行稳致远。规范有序确保党和国家的教育方针精准地引领教育活动在中国特色社会主义道路上稳健前行。激发活力则是打开了动力澎湃的引擎，为教育持续繁荣注入不竭动力。二是有利于实现教育公平与高质量发展的统一。通过制定和执行明确的教育政策、法规和标准，能确保教育资源合理分配和教育过程公平公正。在规范有序的基础上激发活力，鼓励教育创新和多样化发展，则能进一步提升教育质量，健全高质量教育体系。三是有利于推动教育治理体系和治理能力现代化。规范有序构筑起教育治理体系的坚固框架，完备教育法律法规与治理制度，厘清政府、学校、社会各方权责，让教育治理更加科学高效。在此框架内充分调动各方积极性与主动性，激活学校办学潜力，鼓励社会力量投身教育，催生多样教育生态，为教育发展注入活力。此外，正确处理这对关系还有利于促进教育与经济社会发展的良性互动，增强教育国际竞争力等。

构建规范有序教育生态需协同发力

记者：做到规范有序，应该包括哪些方面？

于发友：一是加强党对教育的全面领导，坚持社会主义方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是各级政府要健全教育政策制度，完善教育法律法规，建立教育标准和评估体系，加强规范管理、依法治理，整体提升教育治理体系和治理能力现代化水平。三是各类学校要建立以章程为核心的内部管理制度，规范学校治理、教育教学、队伍建设、学生成长、安全防范等方面工作，着力打造规范有序、务实高效的学校治理体系和教书育人环境。教育管理不是为了管理而管理，更应该是为了提高教育质量、促进学生全面发展。

刘云生：一是党的领导层面规范有序。主要包括政治建设、组织建设、思想建设、作风纪律建设等方面。二是政府管理层面规范有序。主要包括教育政策制定与执行、教育运行体制与机制、资源配置与优化、教育监督与指导等内容。三是学校办学层面规范有序。主要包括学校管理、教育教学、师资队伍建设的规范和全面落实依法治校要求。

张志勇：首先要加强党对教育工作的全面领导，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党的建设；坚持社会主义教育方向，坚持扎根中国大地办教育。其次要坚持正确的教育政绩观和科学的教育观。坚持把贯彻落实党中央、国务院重大教育决策、教育优先发展战略、国家课程方案，解决人民群众急难愁盼的教育问题，中小学生全面发展和身心健康水平等纳入地方党委、政府教育履职考核。各级党委政府要树立科学的教育评价导向，防止和纠正“分数至上”等偏差。坚持依法治教、依法治校，提升教育治理体系和治理能力现代化水平，形成全社会共同参与的教育治理新格局。最后，广大中小学要坚持依法依规规范办学，严守教育安全底线。

综合改革要从“简单放权”向“精准赋权”深化

记者：深化改革创新，需激发教育发展活力。应如何激发各级各类教育办学活力，激发广大教学科研人员教书育人、干事创业的积极性和主动性，培养符合社会主义现代化建设需要的创新人才？

刘云生：当前特别需要深化教育综合改革，激发教育主体的办学活力、教学科研人员的干事活力、社会所需人才的发展活力，让教育真正成为个人成长、国家发展、民族复兴的“活力之源”。

一是综合改革要从“简单放权”向“精准赋权”深化，不断激发各类教育主体的办学活力。要推进政府管理改革，对基础教育、职业教育、高等教育实施差异化赋权，如充分发挥各级各类学校办学主体作用，实施负面清单管理，大幅减少各类检查、评估、评价等行政干预，为学校潜心治校办学创造良好环境等。

二是综合改革要从“强化执行”向“唤醒动力”深化，不断激发教学科研人员的干事活力。要维护教师职业尊严和合法权益，落实社会公共服务教师优先政策，减轻教师非教育教学任务负担。完善教师激励机制，破除“唯论文、唯帽子”倾向，扩大科研人员探索创新空间，建立长周期支持机制，设立“容错清单”。

三是综合改革要从“单一管理”向“文化牵引”深化，不断激发社会所需人才的发展活力。要大力弘扬“各美其美、美美与共”的成长文化，让每个人都能找到适合自己的赛道，各展其才、各放其彩。

张志勇：加强党对教育事业的全面领导，树立正确的教育政绩观，依法依规规范各级各类教育的办学行为，归根到底是为了为党育人、为国育才，办好人民满意的教育。这迫切需要激发各级各类办学主体活力，激发广大教师的积极性和主动性。

要尊重和落实学校办学自主权，这是激发和释放学校活力的根本。还要加强学校文化建设，文化是办学治校的灵魂，是学校家庭社会的共同教育价值观。

要建立现代学校制度。落实中小学党组织领导下的校长负责制，建立学校章程，健全学校校务委员会、教职工代表大会、学生会、家长委员会和社区教育理事会，推进学校教育共建共治共享等。

要完善学校管理体系。坚持依法办学，确保正常教育教学秩序井然；坚持民主管理，在办学治校中听取和尊重广大教师学生的意见；坚持科学管理，在学校改革发展中尊重教育规律；坚持人文管理，尊重广大教师的劳动。

要支持教育教学改革创新。大中小学要激发和调动广大教师的积极性和创造性，倡导并支持开展各种教育教学“微创新”活动；通过创新教育教学方式，激发学生的学习兴趣和创造力，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。

要加强教师队伍建设。为广大教师和学生提供个性化的教和学服务，满足广大教师个性化专业发展和学生个性化学习需求。

在“有序”与“活力”的张力中寻找最优解

记者：当前，在处理好这对关系方面存在哪些不合理的现象？如何掌握好规范与灵活之间的“度”？

于发友：从宏观上看，只强调规范，虽然有利于实现步调一致、稳定有序，但同时也容易带来教育的“一刀切”，甚至导致管理僵化、缺少活力和创新。从微观上看，学校管理和育人方式上强调规范有序，有利于高效推动学校相关工作，提升育人效能，但只强调规范有序，不利于激发教师的主体性、积极性，同时对学生发展的内驱力、自主性产生影响，不利于培养他们的创新能力和综合素养。

管理规范与激发活力，不是非此即彼的对立关系。规范管理的最终目的是激发学生的内在动力，培养其独立思考能力和创新精神。规范不是为了限制，而是为了更好地促进学生的成长，只有两者有机结合，才能真正实现“管理规范、活力迸发”的理想状态。学校管理者需要以开放的心态，思考如何在规范与灵活之间找到合适的“度”。要在健全完善制度、推动规范有序发展的基础上，引入灵活机制，允许根据实际情况调整管理方式，并建立反馈机制，确保政策制度及时调整和优化。要加强学校文化建设，比如设立“创新日”或“自由探索周”，鼓励学生大胆尝试和探索，努力营造既规范有序又活力迸发的文化氛围。

刘云生：规范与活力的辩证关系，本质上是秩序与创新、稳定与发展的矛盾在教育领域的具象化呈现。“规范有序”和“激发活力”二者关系失衡，给教育及教育强国建设带来的危害显而易见。

从宏观层面上讲，二者失衡会导致体制僵化与资源错配。规范“过度”，活力缺失，管理会陷入机械、僵化的境地，评价体系也会越来越单一，甚至过度依赖量化指标，不仅会抑制学校特色化发展，导致“千校一面”，还会催生“短视教育”，教师重科研轻教学，学生沦为“考试机器”，创新能力被压制。管理失序、活力失控，又会导致教育不作为、乱作为，加剧教育不公平，影响教育质量提升。

从微观层面上讲，二者失衡会导致主体能动性受抑与功能失调。只强调规范，一是会加重教师负担，比如非教学压力占比过高，会导致教师职业倦怠加剧，教学创新动力不足，优秀人才流失风险上升。二是会影响学生身心健康，抑制创造力迸发，导致标准化考试主导学习目标，跨学科实践、批判性思维培养缺位，难以适应科技革命与产业变革需求。三是会造成学校同质化竞争。管理失序，教育就会走入另一个极端，导致教育毛细血管中的“秩序崩解”，功能失调。如极少数教师将核心知识点转移至课外补习班，制造“课堂留白－课外填补”的营利模式。一些学校将批改作业责任转移给家长，引发家长焦虑。

正确处理规范有序与激发活力之间的关系，关键要在动态平衡中把握二者之间的“度”，在“有序”与“活力”的张力中寻找最优解。

一是提升对教育规律的认识。有序源自并服从规则，规则源自并服从规律。创造性来自能动性，能动性来自主体性。提升对教育规律的认识，按照规律办事，是正确处理规范有序与激发活力之间关系的根本之道。比如，如果我们深刻认识到孩子身心健康是学校最大的安全，就不会因怕安全问题而管控课间十分钟、缩减孩子体育锻炼时间，导致小眼镜、小胖墩等问题。

二是提升教育规则之间的兼容度。不同的规矩，可能会遵循不同的规则。规则与规则之间可能产生矛盾、冲突。顾此失彼就会加剧冲突，只有提升规则之间的兼容度，才能够实现“规范有序”与“激发活力”的统一。

三是提升教育规范的灵活度。“反者道之动”，规范过度就会走向僵化，走向良善的对立面。因此，确保规范执行的灵活度十分必要。如推行“负面清单+自主清单”管理模式，“负面清单”守住规范底线，“自主清单”鼓励特色创新；划定“规范红线”与“活力绿区”，在监管招生公平、经费安全、师德师风等核心领域划定红线；在课程创新、校企合作、教学模式等领域划设“绿区”，允许“先行先试”，包容失败。

掌握好规范与灵活之间的“度”就是要将规范有序与激发活力二者统一起来，内在统一到教育规律、规则上，外在统一到教育规范，尤其是教育法规上，让教育法规成为教育规律转化的结果，让教育规律成为教育法规的内核，确保教育实践“活而不乱、活跃有序”。（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、孙竞)