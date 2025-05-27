原标题：“这片热土，是最宽广的课堂”

思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中讲；不能孤立于学生自身专业之外，而是要为学生提供从事专业学习的更强引导与动力。

清华大学向来就有重视学生社会实践的传统，逐渐形成了“思政+实践”的思政课教学模式。2022年，“思政实践”作为一门本科生必修思政课单独开设，成为清华大学思政课教学改革创新的核心举措之一。

去年，我作为授课教师带领清华大学行健书院“思政实践”课程支队的30名同学走进新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市及其周边县市开展思政实践。在当地，我和同学们俯下身走基层、搞调研，围绕“兵团建设史”“新质生产力”和“民族团结”等主题走进政府机关、基层村庄与特色企业，同当地干部群众开展座谈交流和调研访谈，深入感悟新时代党中央做好边疆治理、推动民族地区高质量发展的生动实践。思政理论课堂中讲述的高质量发展、边疆治理、乡村振兴、生态文明建设等知识点，也活灵活现地铺展在同学们面前。

感悟伟大成就同时，师生们更汲取到了丰沛的精神力量。望着被称为“戈壁滩上的生命渠”——十八团渠的一汪绿波，我们追溯了1300多名解放军官兵在王震将军指挥下，手持坎土曼、铁锹在戈壁荒原上昼夜奋战的奋斗史，深刻感悟兵团精神“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的时代内涵；站在号称“天下二十六雄关最后一关”的铁门关，我们重走了人民解放军入疆路，深切感受了军垦战士在党的领导下一手拿枪、一手拿镐，保卫边疆、建设边疆的风采；我们还走访了镌刻着“两弹一星”精神密码的马兰红山军博园，在“马兰魂”雕塑前、在“夫妻树”下、在防空洞中感受老一辈科学家“艰苦奋斗干惊天动地事，无私奉献做隐姓埋名人”的崇高精神……

有高度、有深度、有温度的行走背后，是学校的高度重视和用心用情搭建的课程体系，确保了思政实践课从顶层策划到末端落实的系统推进。课程保障上，学校成立了以校党委书记邱勇为组长的马克思主义学院建设与思政课建设工作领导小组，在全校范围内统筹调配优秀师资，确保经费资源，并建立多部门协调机制，即接即办高效处理各类问题。课程设计上，始终紧扣“中国式现代化”这条主线，围绕“改革开放”“高质量发展”“以人民为中心”“党的建设”四个版块16个主题徐徐展开。出行前，学校领导领衔、多学科知名专家带来精彩的行前主题讲座；实践中，授课教师为同学们开展专题辅导讲座，全程组织研讨思考；回校后，同学们要汇报实践成果。这种理论讲座、实践出行、小班辅导和报告总结的闭环课程设计，让教学目标不折不扣落实到位。

“大江南北，皆为课堂！”“思政实践刷新了我对社会的理解、对国情的认知，从田野课堂中得出自己所困惑问题的透彻答案”——这是“思政实践”课程收到的一份份“热气腾腾”的评价。火热的实践，是最有说服力的教材；这片热土，是最宽广的课堂。在马兰红山军博园，我带领同学们合唱红色歌曲《祖国不会忘记》。无论是对我，还是对同学们而言，“我把青春融进祖国的江河”都不只是一句歌词，更是我们同先辈跨越时空的对话……

（作者：何建宇，系清华大学马克思主义学院党委书记、“思政实践”课程组负责人）

(责编：李昉、孙竞)