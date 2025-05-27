原标题：行走的思政课，让青春融入火热发展实践

党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。思想理论、实践发展、精神文化、制度建设……诸多方面的成就汇流成海，形成了推动中华民族阔步前进的历史洪流，证明了科学理论和伟大实践之间的辩证关系，也写就了思政课最生动、最鲜活、最有说服力的教材。

让“行”在路上的大思政课真正“走”进学子内心，必须以中国特色社会主义取得的举世瞩目成就为内容支撑。追寻领袖足迹、探访大国制造、深入基层一线……师生们在行走中投身乡村振兴、基层治理、社会民生第一线，体验国家发展、社会变迁的脉搏，书写实干奋斗的青春华章。

感悟人民情怀，体验深刻伟大的历史变革

讲述人：宁德师范学院马克思主义学院本科生 陈玉仪

清澈的修竹溪奔流不息，鸾峰桥飞架峡谷之间，街上游人如织，民宿餐馆顾客盈门——如果不是这堂行走的大思政课，我真不敢相信，眼前这个红火富足的山乡，就是老一辈口中那个“车岭车上天，九岭爬九年”的下党乡！

大二下学期，学校组织我们前往宁德市寿宁县下党乡调研实践。临行前，老师通过生动的图片、翔实的数据告诉我们，20世纪80年代建乡之时，下党曾是无公路、无自来水、无电灯照明、无财政收入、无政府办公场所的“五无乡镇”，交通闭塞、百姓生活极端困苦。习近平总书记在福建工作期间，曾“三进下党”调研指导扶贫工作，现场办公，解决问题。下党也由此在脱贫发展中不断更新观念、拓展思路，闯出了一片新天地。

我们来到了总书记当年的现场办公点，听当地老人讲述那段暖心回忆，深刻体会人民领袖“把心贴近人民”的真挚情怀；我们走进“难忘下党”主题展馆，跟随讲解员的动情讲解，深切感受扶贫开发在这里探索、精准扶贫在这里实践、全面小康在这里实现的“下党故事”；我们踏上党群连心路，切实体会“务实深入、不图虚名”的工作作风……今昔对比，下党乡的幸福嬗变，正是展示脱贫攻坚伟大成就和乡村振兴新成果的“中国窗口”，也是中国特色社会主义取得举世瞩目成就的最好注脚！

这些年，追寻领袖足迹，我们的思政课堂一直在路上。从“四下基层”工作法在乡村振兴中的创新实践，到数字福建赋能传统产业转型升级；从“弱鸟先飞”的辩证思维转化为高质量发展动能，到“滴水穿石”的韧性激荡出为民服务的时代回响……我们跟随老师走进乡村田野、走进社区工厂，在广阔天地里一次次感悟思想伟力、体悟伟大变革，也愈发意识到自己身为新时代中国青年的使命担当。

深入基层一线，捕捉“冒着热气”的社情民意

讲述人：哈尔滨工业大学交通科学与工程学院硕士研究生 高汇东

基层是落实国家政策、联系服务群众的第一线。各项法律法规、政策措施实施效果的优劣，社会民生的酸甜苦辣，基层治理的经验教训，只有深入基层才能实际了解。在看到学校招募“扎根基层，逐梦鸡东”政务实践团时，我毫不犹豫地报名投身基层治理，来到黑龙江省鸡西市鸡东县交通运输局挂职锻炼。

满怀热情而来，一篇“攻坚克难”主题工作报告的撰写却兜头给了我一盆凉水。对着密密麻麻的数据，自认为文笔不错的我手足无措，一时不知从何下手。“基层报告不是学术论文，得让老百姓看得懂、用得上。”在领导带领下，我深入鸡东镇、东海镇等五地共15个调研点开展调研。从坑坑洼洼的村道到繁忙的货运站，我用心观察每个细节，捕捉“冒着热气”的社情民意。在永安镇，一个老乡拉着我的手反映道路修缮问题：“自从前些年县里推行‘村村通’把路修好后，咱地里的庄稼就能早半天进城，卖个好价钱！”那一刻，我愈发明白，报告中我要写的“攻坚克难”四个字，背后是百姓冷暖，是民生幸福，更是我们要以躬行实践诠释的忠诚担当！

此后的实践中，我在一次次调研中感受着基层干部为民服务的主动作为，理解着基层治理模式的创新举措，也领略着社会治理现代化带来的新变化。我还参加了县冰雪节的筹备工作。当我还在思考场地如何利用、彩灯如何布展等问题时，身边同事已经在零下20摄氏度的寒风中走上冰面，演练游客动线设计、测试爬犁赛道安全性、设计安全预案。当看到活动吸引周边县市数万名游客畅游时，我真正懂得了基层干部常说的那句话：“坐在办公室里都是问题，走到田间地头全是办法。”

这段日子，我从“只会泡图书馆的学生”变成了会蹲在田埂上听民生、在雪地里搬冰灯的“基层小灵通”。原来成长从来不会突然发生，而是在无数个“第一次”里默默蝶变——第一次被群众握住手说“谢谢”，第一次在堆满文件的办公室里反复核对数据……这些都是青春最闪亮的勋章。基层是最好的实践课堂，它不仅教会我锻造“金刚钻”、涵养“硬功夫”，更教会我“向下扎根，向上生长”：只有双脚沾满泥土，青春才能与这片土地的“脉动”同频共振。

探访大国制造，触摸强劲有力的时代脉搏

讲述人：清华大学机械工程系本科生 方凌峰

制造业高质量发展的脉搏在哪里跳动？一次行走的大思政课告诉我，它不仅记录在课本深刻的论述里，更镌刻在操作灵活的工业机器人上、分毫不差的晶圆光刻机里、轰鸣运转的工厂车床间，以及一项项“从无到有”的技术突破上。

2024年暑假，我与支队成员奔赴上海与常州开展思政实践，深入高新技术企业、工厂车间、科研院所，亲身感知中国制造的脉动。

在上海电气集团，一台斑驳的老式汽轮发电机静静地陈列在展览馆中。讲解员说，这是20世纪五十年代上海电气集团前身上海电机厂成功研制的中国第一台6000千瓦空冷汽轮发电机。当时，面对国外技术的垄断与封锁，老一辈工程师凭借深沉的爱国情怀、执着的工匠精神实现了技术突破，有力支援了国家的第一个五年计划。当我头戴安全帽，看着头顶高耸的龙门架时，对行业前辈的敬佩油然而生——是他们，聚焦国家重大战略需求，用“中国大脑”装备“中国制造”，为加快实现高水平科技自立自强奋勇攻关！

除了近距离感知传统制造业的转型升级，我们还一次次体验着高新技术的创新突破、地方政府的担当作为：在上海新松机器人有限公司，我们看到了全球负载能力最强的负载协作机器人。在常州武进，我们看到一大批新兴产业园拔节生长，看到了产业发展不断“向高向新”，更看到了当地政府对青年学子求贤若渴的诚意。

行走中不但感知了发展变化，更坚定了我知识报国的理想信念。当我们对话一线研发人员，书本上的理论变成了鲜活的现实，而“中国力量”也不再是抽象的概念——它是一群人用双手托起的奇迹，是我们这一代人必须接棒的使命，也将是我一生为之奋斗的事业。

走进希望田野，倾听乡村振兴的铿锵足音

讲述人：兰州大学马克思主义学院本科生 黄玉涵

站在甘肃陇西县禄家门村万亩中药材标准化种植基地的田埂上，闻着空气中浮动的药香，望着远处层层叠叠的药材梯田，我忽然理解了“行走的大思政课”的深意。这一刻，“乡村振兴战略”从书本上的铅字变成了眼前跃动的图谱。

去年7月，我从“千年药乡”陇西出发，一路向东，经历了一堂主题为“青春心向党·理响新时代”的“行走的大思政课”。

在陇西药圃园的种质资源库里，3000多份药用植物种质静静生长。智能光照培养箱中，驯化的新品种正突破海拔限制；种子标准化车间里，激光分选机以0.01毫米精度剔除瑕疵种粒——这些在实验室里跳动的数据流、在车间摆动的机械臂，正悄然破译着药乡的乡村振兴密码。“以前靠天吃饭，亩产不到八百斤。”在陇西县禄家门村万亩中药材标准化种植基地，药农王大姐擦着汗告诉我们：“现在用上水肥一体机，党参亩产顶破1500斤！”

白水明田外，碧峰出山后，这是我对白家山村的第一印象。在兰州大学驻村帮扶干部吴老师、周老师带领下，我们在村民安置点遇到了笑容洋溢的村民。他们热情地和我们分享村中趣事。当我听到市区老师自愿请缨驻村支教、只为给六七个孩子上课时，我深刻意识到，乡村振兴不仅仅是一个经济命题，更是用生命温暖生命的持久工程，刻印着广大干部群众齐心协力、砥砺奋进的不懈脚步。

新时代的山乡巨变，每天都在发生。握住药农布满裂痕却温暖有力的双手，翻开支教老师被山风吹皱的教案，我内心不禁涌出一阵感动。我开始深入思考中国乡村的未来与中国青年的未来，也更深刻地理解习近平总书记对青年“用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏”的谆谆教诲。新时代青年对祖国最深情的告白，是将论文写在大地上、把心种进泥土里，和漫山遍野的山花一起绽放。

品味文物古籍，培厚民族团结的精神沃土

讲述人：中国矿业大学（北京）马克思主义学院研究生 徐宇婷

澄澈的阳光斜掠过民族宫鎏金的穹顶。推开厚重的雕花木门，我们在《中华民族共同体概论》课程主讲老师盖逸馨的带领下，踏进了这座沉淀着共和国民族团结记忆的殿堂。这不是一次简单的参观，而是一场探索“在中国共产党领导下，各民族如何像石榴籽一样紧紧抱在一起”的寻找之旅。

置身近3000平方米的展厅，1500余件文物与古籍穿越千年时光，令人目不暇接。精美绝伦的侗族织锦，饱经沧桑的蒙古族马鞍，色彩斑斓的藏族唐卡，以及蒙古文、藏文、朝鲜文等多民族文字翻译的《共产党宣言》……多元一体的中华文明在这一刻呈现在我们面前。“同学们，一件件展品镌刻着‘美美与共’的中华民族共同体印记，诉说着中华文明的悠久与辉煌。”盖老师以“大一统”“大融合”“大团结”为主线，将中国统一多民族国家的发展脉络，各民族在文化、经济、情感上的交融共生娓娓道来，让我们深刻感受中华民族血脉相融的悠久历史，领悟了文物、古籍中所蕴含的文明理念。

跟着老师脚步一路走、一路访，我看到四川凉山彝族群众易地搬迁，“搬”出新生活；看到云南贡山独龙族整族脱贫，走上幸福路；还看到宁夏银川多民族社区和谐共居，绽开团结花……新中国成立以来党和国家推动民族团结进步事业的光辉实践，让我更深入地理解“全面建成社会主义现代化强国，一个民族也不能少”的深刻内涵。

“来听听家乡的民族团结歌吧！”休息时，我一边播放歌曲《沂蒙红石榴之约》，一边动情讲解着歌词的含义。未来，我愿用实际行动做铸牢中华民族共同体意识的宣传者和践行者，让民族团结之花越开越绚烂！

（记者邓晖、高建进、冯家照、张士英、尚杰采访整理）

(责编：李昉、孙竞)