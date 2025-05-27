原标题：完善“强基计划”，助力基础学科人才成长

“强基计划”自2020年试点以来，取得了显著成效。近年来，各高校不断完善“强基计划”的招生与培养方式。招生方面，新增前沿与交叉学科；新增“单科突破”政策，同时淡化对学科竞赛者的优待；改变高校考核时间，部分大学将校考提前至高考出分前，提高特长生的选拔比率。培养方面，探索交叉学科、跨学科培养，在强化基础的前提下，引导衔接关键和前沿领域。同时，“强基计划”也遇到一些新问题，需要不断改进与完善。

选才：甄别志趣能力，避免功利化报考

“强基计划”旨在招收一批有志向、有兴趣、有天赋的学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。试点以来，“强基计划”努力达成人才选拔目标。笔者研究发现，“强基计划”成功选拔出了一批对专业有较深理解，并在创新潜质尤其是批判性思维和创新思维上表现突出的学生。但也遇到一些问题，如强基专业常被视为“冷门专业”，部分学生报考“强基计划”是因为分数不够理想、抱着试图通过“强基计划”上名校的功利性心态，是一种策略性甚至投机性选择，而非出于对基础学科的真正兴趣，这显然与“强基计划”选拔真正有志于基础学科研究的拔尖人才的初衷存在偏差。

为解决这些问题，第一，要加强对“强基计划”的宣传、解释，既不能把强基专业等同于冷门专业，也不能过度夸大其资源优势，要引导家长与学生理性选择。同时，高校设置的强基专业也要破除冷门专业的刻板印象，对高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域予以更多关注。第二，补齐高中生涯规划教育短板，在高中阶段即开始关注那些在基础学科领域展现出天赋并有志于为国家重大战略事业贡献力量的学生，针对性地为这些学生提供基础学科的先修教育，尽早引导与激发他们对基础学科的兴趣和认同感。第三，完善招生考试方案，努力识别在某个特定学科或领域具有天赋但高考成绩不够突出的“偏才”“怪才”。比如，2025年部分高校取消了专门针对竞赛获奖生的破格入围政策，但也有研究发现，不少竞赛型强基生在学业及志趣方面表现更好。因而，除了“单科突破”和“竞赛突破”之外，还须探索可以更好地识别特长生的方式方法。

育才：提升兴趣、转换学习方式，防范学习适应不良

强基生享有一流的师资、充分的科研参与机会，特别是“本—硕—博”贯通式培养，这些都使得他们能更好地投入科研探索而无需为绩点焦虑，帮助其科研能力得到显著提升。一位曾独立发表过SCI论文的强基生提到：“科研参与对我来讲意义非常大。在大胆试错中我发现，推陈出新的方法促成了实验成功和论文发表。这些宝贵的经历不仅增强了我的自信心，还为我未来的学术道路奠定了坚实的基础。”

但部分强基生在专业兴趣及学习方式方面仍有不足。专业兴趣是拔尖创新人才成长的重要基础动力，但强基生不仅有可能由于功利性报考而缺乏专业兴趣，也有可能在学习过程中丧失兴趣。笔者调研发现，一些强基生的专业兴趣衰退不是一次性发生的，而是呈现渐进式特征。许多强基生在入学初期对科研满怀憧憬与热情，然而，随着学习的深入，部分学生逐渐感受到学科发展前景不确定、学业挑战度过高、学校有效支持不足等问题，并对自身创造性天赋有所怀疑，因而对基础学科产生了消极认知。伴随这些消极反馈的累积，他们逐渐萌生“不愿做学术”和“不能做学术”的抵触情绪，最终选择退出基础学科。基于此，笔者建议，应建立多阶段、长周期的兴趣追踪与潜能研判机制，在学生兴趣消退初期、中期及时采取干预措施，一方面通过提升基础学科本身的价值增加吸引力，另一方面通过为学生提供个性化指导及生涯辅导、心理咨询等增强其积极自我认知与情感体验。

同时，学习方式不适应是影响强基生创新能力发展的关键因素。笔者调研发现，部分强基生在高中应试学习方式的影响下，习惯于被动获取与记忆知识，依赖现有书本知识解决问题，而不擅长探索或创造新的解决方案，是一种“知识占有型”而非“知识创造型”学习。有受访学生提到：“开始时最不适应的就是老师一直在提问题，那些问题每一个都让我难以回答。”要转变强基生学习方式，首先，应设置反常与矛盾的问题情境，让学生感知到以往的知识经验在面临新问题情境时可能完全失灵。其次，要激发学生参与高阶思维和解决新问题的创新动力。在教育过程中一方面要有意识“以问启思”，引导学生关注研究前沿以及那些缺乏明确解决方案或“正确答案”的问题，创造可能引发学生认知冲突的“场景”，引导其反思过去学习方式的不足；另一方面可以通过提供前沿的学术讲座、科研参与等，让他们在实践中学会创新性地思考与解决问题。

“容”才：完善动态分流机制，减少对发展的限制

我国自开始在全国试点高校开展“强基计划”时，就要求各高校在实施过程中建立科学化、多阶段的动态进出机制。然而在实际试点中我们看到，部分高校动态分流机制的灵活性较差，强基生不允许转专业，“本—硕—博”贯通式培养也多局限于本专业，不能跨专业更不能跨校。在“转入”方面，多数试点高校在讨论选拔补入环节时都强调“转入专业需有空额”“补充名额不得超过转出学生总数”等，使得补入环节受制于分流退出的结果。这些不仅限制了强基生在成长过程中多样化探索的可能性，也在一定程度上限制了他们在未来多学科和跨学科专业领域中的学习乃至长远发展。

笔者在调研中发现，从“强基计划”中退出的学生，不仅有适应不良的，也有想转换专业的，还有觉得所在学校与专业不能满足其发展需求的。

因此，未来“强基计划”需要提供更多样的选择与发展机会。目前，有些高校已开始探索跨学科双学位项目，如清华大学在未央书院、探微书院、行健书院三大学院按照理工双学士学位培养，学生在基础学科深厚积淀的支撑下，自主申请选择工科衔接方向。有些高校开始探索与其他专业交叉培养，如北京理工大学2025年六个强基专业中三个专业有两套培养方案，其中数学与应用数学专业分别依托数学与统计学院和自动化学院进行培养，给予了学生更多选择机会。此外，在转入转出方面，也需要探索更多灵活机制。比如，允许转入学校其他相关强基专业；放宽二次选拔的限制，吸收对于基础学科有浓厚兴趣且有学术潜力的学生；探索强基生的跨校转段等方式，为强基生提供更加包容的成长环境。

（作者：余秀兰 朱德玲，分别系南京大学教育研究院教授、南京大学教育研究院博士生）

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