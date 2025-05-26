打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

陕西榆林探索建立人才引领乡村全面振兴示范点

努力使乡村人才“冒出来”

本报记者 高 炳
2025年05月26日09:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在陕西榆林市榆阳区魏家峁村的马铃薯种植基地里，返乡创业致富带头人思耀国正带着村民，通过无人机进行飞防作业。

　　“以前种地靠经验、靠人工，现在靠科学、靠无人机，亩产提升了不少。”思耀国感慨。这个曾人口外流的村庄，如今因人才回归而重焕生机。

　　从2022年起，榆林开始创建评选100个人才引领乡村全面振兴示范点，打造一批发展效益好、示范效应大、带动效果强的产业实体，带动一批“新农人”“田秀才”“乡创客”扎根基层、深耕沃野。

　　发力点之一，便是把高端人才“引进来”“留下来”。

　　在位于米脂县的榆林山地苹果试验示范站，西北农林科技大学马锋旺教授团队正在基地开展品种选育研究。示范站2020年挂牌成立，引进7人专家团队，累计筛选出新品种3个，引进和示范推广新品种数十个，培养基层技术员50名，培训果农2000余人次，带动米脂县推广山地苹果种植23万亩。“以前，我们农民也见不上专家。现在有了试验示范站，我们有啥问题，也能直接问他们了。”正在果园里忙碌的果农告诉记者。

　　“榆林地处陕北高原，交通、环境、待遇等各方面条件，都与沿海发达城市有差距。开展人才引领乡村全面振兴示范点创建评选工作的一个初衷，就是给予高层次人才更好的支持。”榆林市委组织部相关负责人说，人才引领乡村全面振兴示范点，涵盖企业、合作社、家庭农场、科研工作站等各个类型。对于评选为示范点的，市财政将一次性给予20万元工作经费支持，今后3年考核合格的，每年再奖补10万元，引培的人才（团队）有重点科研项目的，择优给予10万—50万元项目经费支持。

　　每年，榆林选派100多名农业科技特派员深入乡村一线，以各示范点为依托，开展技术指导服务。“过去种地，靠天吃饭。现在有专家手把手教技术，收成好多了。”府谷县木瓜镇农户王平入股木瓜镇经济联合总社，在市县农业专家指导下，平整土地3.5万多亩，流转土地1.7万余亩，大力发展糜谷种植产业，通过农业机械化精耕细作，生产效益显著提升。

　　与此同时，榆林加强本地人才队伍建设，努力使乡土人才“冒出来”“香起来”。定边县白泥井镇先锋村村民李林军，是“土专家”“田秀才”中的一员。前些年，他创办了公司，采用“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，大力推行订单农业，带动4018户合作农户年生产各类果蔬30多万吨。

　　如何将这些“土专家”“田秀才”用好？榆林市行业主管部门积极推荐相关示范点申报国家级、省级、市级农民专业合作社、农业产业化龙头企业、家庭农场等项目；评选市有突出贡献专家向乡村一线专家人才倾斜，引导乡土人才扎根家乡、创业家乡、服务家乡。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部