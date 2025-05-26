陕西榆林探索建立人才引领乡村全面振兴示范点

本报记者 高 炳

在陕西榆林市榆阳区魏家峁村的马铃薯种植基地里，返乡创业致富带头人思耀国正带着村民，通过无人机进行飞防作业。

“以前种地靠经验、靠人工，现在靠科学、靠无人机，亩产提升了不少。”思耀国感慨。这个曾人口外流的村庄，如今因人才回归而重焕生机。

从2022年起，榆林开始创建评选100个人才引领乡村全面振兴示范点，打造一批发展效益好、示范效应大、带动效果强的产业实体，带动一批“新农人”“田秀才”“乡创客”扎根基层、深耕沃野。

发力点之一，便是把高端人才“引进来”“留下来”。

在位于米脂县的榆林山地苹果试验示范站，西北农林科技大学马锋旺教授团队正在基地开展品种选育研究。示范站2020年挂牌成立，引进7人专家团队，累计筛选出新品种3个，引进和示范推广新品种数十个，培养基层技术员50名，培训果农2000余人次，带动米脂县推广山地苹果种植23万亩。“以前，我们农民也见不上专家。现在有了试验示范站，我们有啥问题，也能直接问他们了。”正在果园里忙碌的果农告诉记者。

“榆林地处陕北高原，交通、环境、待遇等各方面条件，都与沿海发达城市有差距。开展人才引领乡村全面振兴示范点创建评选工作的一个初衷，就是给予高层次人才更好的支持。”榆林市委组织部相关负责人说，人才引领乡村全面振兴示范点，涵盖企业、合作社、家庭农场、科研工作站等各个类型。对于评选为示范点的，市财政将一次性给予20万元工作经费支持，今后3年考核合格的，每年再奖补10万元，引培的人才（团队）有重点科研项目的，择优给予10万—50万元项目经费支持。

每年，榆林选派100多名农业科技特派员深入乡村一线，以各示范点为依托，开展技术指导服务。“过去种地，靠天吃饭。现在有专家手把手教技术，收成好多了。”府谷县木瓜镇农户王平入股木瓜镇经济联合总社，在市县农业专家指导下，平整土地3.5万多亩，流转土地1.7万余亩，大力发展糜谷种植产业，通过农业机械化精耕细作，生产效益显著提升。

与此同时，榆林加强本地人才队伍建设，努力使乡土人才“冒出来”“香起来”。定边县白泥井镇先锋村村民李林军，是“土专家”“田秀才”中的一员。前些年，他创办了公司，采用“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，大力推行订单农业，带动4018户合作农户年生产各类果蔬30多万吨。

如何将这些“土专家”“田秀才”用好？榆林市行业主管部门积极推荐相关示范点申报国家级、省级、市级农民专业合作社、农业产业化龙头企业、家庭农场等项目；评选市有突出贡献专家向乡村一线专家人才倾斜，引导乡土人才扎根家乡、创业家乡、服务家乡。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)