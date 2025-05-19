人民网北京5月19日电 “这是我第一次来到中国，非常高兴未来可以跟北航进一步深化在航空航天、人工智能等系列领域的合作。”哥伦比亚教育部部长丹尼尔·罗哈斯一行近日访问北京航空航天大学期间，接受人民网记者专访时谈到。

哥伦比亚教育部部长丹尼尔·罗哈斯一行访问北京航空航天大学。北航供图

当天，北航与哥伦比亚海外教育与技术信贷中心签署合作备忘录，双方将推动师生交流互访与奖学金项目，并以此为契机，开启学校与哥伦比亚教育科研人才培养合作新篇章。罗哈斯表示，北航“包容、创新、协同”的国际化办学理念与哥伦比亚教育发展战略高度契合，该校在科技发展方面的成绩和积极培育“人工智能+教育”的新生态令人赞叹。

“我们对这次的协议签署满怀期待！本次中国之旅中，我们还将和天津理工大学、华南理工大学签署合作备忘录。”罗哈斯表示，哥伦比亚希望在人工智能、绿色能源等领域加强与中国高校合作，加快哥伦比亚科技发展，促进国家经济社会发展，惠及哥伦比亚人民。

“希望未来哥中双方更加重视文化教育合作。此外，通过本次协议的签署，也希望未来进一步培养更多的双语人才，无论是教师、学生还是研究人员，希望更多人可以用双语充分自由地交流，进一步增进两国人民之间的友谊。”对于中哥两国未来合作的期待，罗哈斯谈到。（李依环、实习生修初怡）

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