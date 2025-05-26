——写在中国少年先锋队第九次全国代表大会开幕之际

本报记者 杨 昊

星星火炬闪耀，照亮一代代少先队员的追梦征程。

红领巾飘扬，亿万少先队员沐浴在党的阳光下茁壮成长。

“团结、教育、引领广大少先队员做共产主义事业接班人，为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。”习近平总书记对少年儿童的深切厚望，为新时代少先队工作指引方向。

少先队牢记习近平总书记殷殷嘱托，引导少年儿童践行社会主义核心价值观，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

扣好人生第一粒扣子

从小培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的情怀

“到那时，到处都是活跃跃的创造，到处都是日新月异的进步……”

今年清明，江西南昌方志敏烈士纪念园，100多名少先队员齐声朗诵《可爱的中国》，缅怀革命先烈方志敏。参观方志敏烈士事迹陈列室，听“红领巾讲解员”讲述那段血与火的岁月，红色基因的种子在孩子们心中生根发芽。

“作为新时代少先队员，我们要铭记历史，珍惜当下的美好生活，以实际行动传承英烈精神。”南昌市昌北第二小学少先队员李睿琪说。

启智润心、培根铸魂，以红色教育引导少年儿童扣好人生第一粒扣子。近年来，各地少先队组织广泛开展“清明祭英烈”主题活动，正是引导少先队员传承红色基因、厚植爱国情怀的生动缩影。

“少先队要高举队旗跟党走”“从小坚定听党话、跟党走的决心”“今天做祖国的好儿童，明天做祖国的建设者”……习近平总书记对少先队和少年儿童深切关怀、殷切期许，为新时代好儿童成长成才立目标、明方向。

2021年，《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》印发，这是党的历史上第一个以党中央名义发布的少先队工作文件，是新时代少先队工作的行动纲领。党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的新时代少先队工作体制机制逐步形成。

全国少工委制作推出“红领巾爱学习”系列网上主题队课，覆盖全国数百万个少先队中队；“争做新时代好队员”“总书记教导记心中”等主题活动在各级少先队组织中广泛开展……广大少年儿童坚定理想信念，用实际行动把红色基因一代代传下去。

浙江台州大陈岛上，海风拂面，涛声阵阵。台州市白云小学的少先队员，见证一面遨游过太空的五星红旗冉冉升起，立志为建设航天强国作贡献。

2024年国庆前夕，由全国少工委联合中国载人航天工程新闻宣传办公室主办的“红领巾爱祖国——我心中的五星红旗”国旗传递活动在大陈岛举行。

这面国旗曾随神舟十八号载人飞船进入中国空间站，并随神舟十七号载人飞船返回地面，在近10万名少先队员和共青团员手中接力传递。

激扬爱国情，砥砺报国志。

在南水北调中线工程10余个沿线城市，少先队员聆听守水护水节水主题队课，立志为美丽中国建设贡献力量；

天津的少先队员在“红领巾爱祖国——文化传承与发展”主题队课中学习年画制版、泥人彩塑等手工艺制作，感悟中华文化的博大精深；

新疆温宿县的少先队员跨越万里来到浙江金华市，两地少先队员同吃、同住、同学习，共同结下民族团结的深厚友谊；

…………

广大少先队员在少先队这所大学校里立志向、修品行、练本领，从小培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的情怀，展现出朝气蓬勃的精神风貌。

完善少先队制度体系

少先队员光荣感和组织归属感显著增强

五四前夕，“五月花海”2025年华南师范大学大中小学生入党入团入队集中宣誓活动在广州校区举行。

华师附小一年级学生黎芷妤既紧张又自豪。她认真阅读少先队章程，聆听少先队的故事，还经常对着镜子练习敬队礼，为入队仪式做足了准备。

入队宣誓环节，共青团员代表为新入队队员代表授红领巾。黎芷妤面向队旗敬队礼，庄严宣誓：“准备着：为共产主义事业贡献力量！”

活动现场，情景剧等表演讲述了红领巾由来、团歌故事和入党初心，展现不同时期青少年入队、入团、入党的成长故事和奋斗历程，为学生们讲授了一堂生动的“大思政课”。

一条红领巾，连接当下与过往；一堂“大思政课”，激荡信心与力量。

入队、入团、入党，是青年追求政治进步的“人生三部曲”。近年来，党、团、队育人链条衔接贯通更加紧密，少先队组织教育、自主教育、实践教育持续深化，少先队员光荣感和组织归属感显著增强。

仪式教育是少先队组织育人的重要载体。少先队标志礼仪建设不断加强，红领巾、队旗等国家标准修订完善，《中国少年先锋队入队仪式仪程规范（试行）》、入队仪式示范视频等陆续推出，少先队仪式的规范性、庄严性和感染力不断提升。

“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统，爱祖国，爱人民……”歌声伴随着铿锵的旋律，久久回荡。

福建厦门是中国少年先锋队队歌的诞生地。上世纪50年代，硝烟战火中，厦门何厝小学13名学生英勇支前，被称为“英雄小八路”。如今，何厝小学少先队员入队仪式就在“英雄小八路”纪念馆里举行。

“我们深入挖掘队歌内涵，以少先队主题队会、实践活动为载体，带领孩子们争做新时代好队员。”何厝小学少先队大队辅导员蔡伊妮说。

少先队辅导员是党的少年儿童思想政治工作者，是少年儿童健康成长的引路人。

近年来，全国少工委持续加强少先队辅导员队伍建设，把政治标准放在首位，优化队伍结构，创新评价激励机制，大力提升政治素质和履职能力，少先队辅导员的荣誉感、责任感显著增强。

2024年，中央党校（国家行政学院）、共青团中央、教育部、全国少工委首次举办全国性少先队辅导员培训班，优质培训课程通过网络传递到基层，实现辅导员培训同质等效。

广东推动少先队辅导员技能竞赛首次纳入全省职工技能大赛专项；四川推动在中小学教师职称评审中单列“少先队活动”科目……一支高素质专业化少先队工作队伍正加速建设。

优化成长环境

全社会关心支持少先队的氛围更加浓厚

“现在，少先队工作成为学校重要工程，各方面保障更好了，我们工作的动力也更强了！”甘肃省金昌市第三小学双湾校区少先队大队辅导员田丽说，学校把少先队队室建设纳入年度重点工程，不仅按规范标准布置了队旗、队徽，还专门配备了多媒体设备。

“每年还有活动基金，去年我们用这笔经费开展了‘乡村小创客’科技节活动，邀请少先队校外辅导员来校指导，好多学生获了奖。”面向未来，田丽干劲满满。

“全党全社会要重视少先队工作。各级党委和政府要加强领导和保障，为少先队员健康成长和少先队事业发展创造条件。”

“各级党委要加强对少先队工作的领导，各级政府及全社会要加强对少先队工作的支持，为新时代少年儿童茁壮成长提供有利条件。”

…………

近年来，少先队工作纳入《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》等国家规划，并纳入未成年人保护、国防教育等相关领域法律法规。共青团中央、全国少工委与20多个中央部委和有关单位加强联动、强化支持。

如今，少先队员的成长环境持续优化，全社会关心支持少先队的氛围更加浓厚。越来越多少先队员走出校园，在广阔的社会天地中了解国情、收获成长：

在湖北，宜昌市西陵区金安岭社区在当地率先成立社区少工委，打造“家门口的少先队”，成为基层治理的重要抓手。少先队员积极参与垃圾分类、环保宣传、志愿服务等活动，争当社区“小主人”。

在江苏，少先队员走进智慧田园，参观无人机施肥、温室无土绿叶蔬菜种植等农业科技成果，感受乡村全面振兴、农业农村现代化建设成果。

在上海，“15分钟社区少先队幸福圈”让孩子们在家门口就能参加丰富多彩的少先队活动，当起“小林长”“小河长”“小楼长”“小小非遗传承人”。

在云南，张桂梅、杜富国、朱有勇等先锋模范担任省少先队校外辅导员，定期参加少先队活动，与少先队员面对面，用榜样的力量引领孩子们成长。

配合“双减”政策实施，各地协同社会力量，推出爱心托管班，在课后、节假日、寒暑假为少年儿童提供服务。

为帮助困境儿童、流动儿童和留守儿童，各地推出“红领巾公益基金”关爱行动、“红领巾手拉手”关爱活动、流动少年宫等，让孩子们感受到党的温暖。

少年儿童是祖国的希望，民族的未来。站在新的历史起点，少先队将更好地团结、教育、引领新时代少年儿童听党话、跟党走，努力成长为社会主义建设者和接班人，让星星火炬在新时代更加闪耀。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 06 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)