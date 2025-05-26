据新华社电（记者周圆、张辛欣）记者近日获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部等九部门日前联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，旨在壮大服务主体，优化发展生态，提升服务能力，实现规模增长和质效提升，加快科技成果转化和产业化，有力支撑科技创新和产业创新融合发展。

科技服务业是连接科技创新与市场需求的重要桥梁。实施意见提出，要推动科技服务业全面发展，围绕研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广等重点领域进行全面部署，明确发展任务。要加快转型升级，强化科技服务创新，深化新一代信息技术融合应用，推广应用先进绿色技术，促进与三次产业深度融合，推动科技服务业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

实施意见明确，要引导科技服务机构专业化、市场化、平台化发展；优化技术市场政策环境，建设国家统一技术交易服务平台；引导科技服务机构牢固树立质量第一的意识，推广应用先进质量管理和方法；加强标准体系建设，加快研制一批重点领域标准；加强人才培养基地建设，健全技术经理人的引进、培养、使用、激励机制；建设科技服务业创新发展集聚区等。

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