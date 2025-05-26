打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

九部门发文加快推进科技服务业高质量发展

2025年05月26日09:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社电（记者周圆、张辛欣）记者近日获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部等九部门日前联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，旨在壮大服务主体，优化发展生态，提升服务能力，实现规模增长和质效提升，加快科技成果转化和产业化，有力支撑科技创新和产业创新融合发展。

　　科技服务业是连接科技创新与市场需求的重要桥梁。实施意见提出，要推动科技服务业全面发展，围绕研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广等重点领域进行全面部署，明确发展任务。要加快转型升级，强化科技服务创新，深化新一代信息技术融合应用，推广应用先进绿色技术，促进与三次产业深度融合，推动科技服务业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

　　实施意见明确，要引导科技服务机构专业化、市场化、平台化发展；优化技术市场政策环境，建设国家统一技术交易服务平台；引导科技服务机构牢固树立质量第一的意识，推广应用先进质量管理和方法；加强标准体系建设，加快研制一批重点领域标准；加强人才培养基地建设，健全技术经理人的引进、培养、使用、激励机制；建设科技服务业创新发展集聚区等。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部