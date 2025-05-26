原标题：陇南师范学院：擦亮师范底色 突出应用特色

日前，记者来到了甘陕川三省交界、秦巴山区深处的陇南师范学院，发现全校上下正掀起一场讨论：如何以“升本”为起点，全面提升办学水平？

2024年5月，经教育部批准，陇南师范学院成立。这所具有80多年办校历史的师范学校，完成了从中师到专科再到本科的“三级跳”，正式迈入本科院校行列。

这是甘肃唯一、全国不多见的扎根县域办学的本科院校。办学地远离省城，高水平师资短缺、办学经费紧张、学科竞争力不足等问题摆在面前，该如何闯出一条路子？

“师范教育是学校最亮的底色，得继续做精做优。”该校初等教育学院院长宋彩琴说，学校从诞生在抗战烽火中的简易乡村师范学校起步，虽三迁校址、六易其名，但始终扎根陇南大地，累计培养了7万多名扎根山区的中小学教师和其他专门人才，为区域教育发展提供了人才保障。

“学校不仅传递文化知识、教学技巧，还厚植扎根乡村的教育情怀。老师们教得认真，同学们学得刻苦，我们毕业后很快就能‘上手’，短时间内就会成长为教学能手、业务骨干。”全国优秀特岗教师报告团成员、四川省巴中市通江县洪口初级中学教师张林回忆在陇南师范学院求学经历时说。

在做优做精师范教育、擦亮师范底色的同时，要主动服务地方高质量发展需要，及时优化专业布局，适度增大应用型人才供给，成为陇南师范学院的共识。

在电子商务学院，记者推开一间间教研室的门，发现由学生组建的一个个直播团队，在老师指导下，在网上销售各种“甘味”农产品。大二学生史英杰和20多名同学一起，按照个人特长和兴趣，被编入店铺组、美工组、视频组、制播组，合作完成联系商家、策划方案、提炼卖点等工作。“一个项目下来，就能发现自己的不足，同学们都喜欢这种上课方式。”史英杰说。

师生共创、同创同学正是电子商务学院的办学特色。几年前，为满足陇南发展县域电商的需求，学校从零起步筹建电子商务学院。短短几年，学院通过产教融合、校企合作、课赛融通等多种形式，累计培训了2万余名各类农村电商实用人才。

“学院在设置专业时，立足陇南市及各县区需求，开设了农业生物技术、园林技术、畜牧兽医、食品检验检测、艺术设计等应用型专业，满足地方产业发展需求。”该校农林技术学院院长叶文斌说。

“我们将以‘升本’为起点，擦亮师范底色，突出应用特色，带动办学水平再上新台阶。”陇南师范学院党委书记向君表示，该校将主动对接国家战略和区域需求，集中力量办好首批本科专业、办优师范专业群，切实增强学科专业体系与地方产业发展的匹配度和支持度，在服务地方经济社会发展中担当新作为。

（记者 尚杰 王冰雅 通讯员 李杰）

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