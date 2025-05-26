原标题：戏曲艺术焕发绚烂时代光彩

青年演员的精湛演绎、教育者的匠心传授、戏曲名家的深邃思考……日前，一场浸润着传统韵味与时代气息的戏曲教育交流活动——第五届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果现场展示活动在山东济南举行。

本次活动由文化和旅游部主办，文化和旅游部科技教育司、中国戏曲学院、山东省文化和旅游厅、山东艺术学院承办，这是“梨花杯”首次在北京以外的城市进行现场评审。

守正创新

传统戏曲的现代表达

在京昆青年组的表演中，上海戏剧学院学生赵坤寒用高难度的跟斗和武戏动作，融合传统程式戏剧风格，将京剧《火烧余洪》中的余洪一角演“活”了，引得现场掌声雷动。

“翻跟斗不仅是技巧的展示，更是情感的爆发，我将角色情感融入技巧，能吸引更多年轻观众从舞台的视觉震撼走进戏剧的文化内核。”赵坤寒说。

守正创新是戏曲艺术发展的核心命题，也融入了此次戏曲成果展示全过程。本次活动共有101个学生节目、15个教师示范课入选现场展示，在守住戏曲本体特征与文化内核的基础上，表演者们积极探索现代表达，让古老艺术焕发新机。

守正创新的理念在教师示范课中得以体现，前沿科技、跨界融合等新方式都贯彻在戏曲教学过程中。山东艺术学院戏曲学院教师王琛在平时的教学中会借助AI技术复原老一辈艺术家影像，让学生在对比中逐帧模仿百年前的唱腔。“课堂上通过现代科技的辅助，可以让百年前的经典戏曲看得见、学得准。”

“传统板式如骨架，现代编曲似血肉，守正不守旧，琴音才能跨时代共鸣。”来自浙江音乐学院的司鼓演奏者陆逸舟在保留传统板式基础上，融入民族音乐元素，让百年琴音跨越时代共鸣，为戏曲注入新声。

“戏曲的‘守正’，守的是优秀的传统文化；‘创新’，创的是讲好中国故事的方法。”正如国家大剧院副院长张尧的总结。

课程思政

以戏载道的灵魂塑造

“戏里劈山靠斧，戏外成才靠勤。”19日晚，在教师示范课《劈山救母》技巧及舞剑训练中，扬州文化艺术学校教师董素坤一边传授舞剑技巧，一边借戏剧内容进行类比教学，激发学生使命感。

教师示范课是戏曲教育领域的智慧结晶展示平台。在这里，来自全国各地的骨干教师们各显神通，将自己多年积累的教学经验、独特的教学方法以及对戏曲艺术的深刻理解，通过课程生动地呈现出来。

戏曲教育不仅是技艺传承，更是精神塑造。这里的教学内容涵盖了戏曲专业核心素养、基础能力、训练方法等关键方面，同时巧妙地融入课程思政要求，真正做到了既传授技艺，又塑造灵魂。在守艺中铸魂，正是戏曲教育扎根时代的生动注脚。

在京剧《钓金龟》二黄慢板京胡伴奏教学中，山东省文化艺术学校教师李婧将孝道文化拆解为“救母十练”，让学生在枯燥练功中感悟责任担当；在京剧《探皇陵》教学中，王琛以主人公徐延昭的忠勇正义为切入点，让学生在塑造人物中感悟家国情怀。

这些教师示范课不仅仅是一场场教学活动，更是戏曲艺术传承的接力赛。老师们用自己的热情和专业，点燃了学生们对戏曲的热爱之火，为戏曲事业的未来培养了一批又一批优秀新苗。

薪火相传

接力传承的智慧结晶

从六岁习武的少年到深耕讲台数十载的师者，活动现场的“跨龄对话”一次次印证着戏曲传承是代际接力与集体淬炼的结晶。

“这把京胡是由我师父赠送的，它已历经数代传承，至今仍在舞台上发声，向每一位观众传递着传统艺术的独特魅力。”京胡演奏者崔建行以实物印证了戏曲艺术“代代相传、环环相扣”的生态性。

戏曲也是集体的艺术，集体组展示成为团队协作传承的最佳注脚。集体组《武家坡》演员介绍，为呈现薛王夫妇的微妙对峙，他们利用周末时间逐句磨合，从眼神到步幅、从身段到念白，通过“分段攻克—整体串联”的方式攻克配合难题。

活动中，来自全国各地的青年学子在山东艺术学院齐聚一堂，以扎实的功底、创新的表达展现戏曲艺术守正创新的勃勃生机。这场充满思辨与实践的交流展示活动展现出了戏曲人在守正创新中的智慧，更传递出戏曲艺术在代际传承中持续绽放光彩的信念。

如今，“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动已逐渐成为发掘和培育青少年戏曲人才、促进优质戏曲教育资源交流共享的关键平台，为全国青少年戏曲人才提供展示舞台，为戏曲教育事业的繁荣发展贡献力量，让戏曲艺术在新时代焕发出更加绚烂的光彩。

（记者 冯帆 宋喜群 通讯员 杨少帅）

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