原标题：木星“童年”时体型为现在两倍

木星磁场（艺术图）。图片来源：物理学家组织网

美国加州理工学院科学家开展的一项最新研究表明，太阳系中的“巨无霸”——木星形成于太阳系第一批固体出现后的380万年，其婴儿时期竟比现在“魁梧”一倍，且当时的磁场强度是现在的50倍。相关论文发表于近日出版的《自然·天文学》杂志。

作为太阳系的“建筑师”，木星不仅用其强大引力塑造着行星轨道，更在太阳系原始气体尘埃盘中刻下独特印记。研究团队通过分析木星两颗“小跟班”——木卫五和木卫十四的轨道特征，成功还原了这颗气态巨行星的“成长档案”。

这两颗小卫星紧邻木星，其轨道比著名的木卫一更靠近母星。研究发现，它们微妙的轨道倾斜就像宇宙考古学家手中的罗盘，指引出木星的原始模样：诞生时木星体积相当于2000多个地球，磁场强度为现在的50倍。

研究团队表示，经过45亿年时光洗礼，太阳系仍保留着如此清晰的“童年记忆”，这一点令人惊叹。这些发现为核心吸积理论提供了关键佐证，该理论认为木星这类气态巨行星，是由岩石冰核不断吸附周围气体逐渐“长大”形成。

研究团队强调，就像通过老照片追溯一个人的成长史，破解行星形成初期的密码，不仅关乎木星的身世之谜，更是理解整个太阳系演化历程及独特结构形成的重要拼图。（记者刘霞）

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