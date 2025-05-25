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2025中关村“教育+科技”创新周开幕

2025年05月25日13:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月25日电 24日，2025中关村“教育+科技”创新周在中关村互联网教育创新中心开幕。本届活动以“应用导向与要素协同”为主题，探讨人工智能技术深入教育教学和管理全过程、全环节的新思路、新模式、新场景，助力教育高质量发展。

北京市海淀区人民政府副区长马成芳指出，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，教育正经历“数智化”变革与重塑，政府、学界、行业应进一步凝聚共识、协同破题。海淀区将持续优化教育资源配置与基础设施建设，深化AI在教育教学各环节的应用，构建拔尖创新人才培养体系，推进区域教育治理数字化与智能化升级，积极探索打造教育创新发展的“海淀模式”。

“‘教育+科技’是教育事业发展乃至社会经济发展过程之中的必经路径。”中国教育发展战略学会会长韩进表示，社会各界要在把握教育本质规律的基础上充分利用技术创新成果，促进教育教学内容、方法、模式的革新，积极探索智能时代教育创新形态。

中国教育技术协会副会长、北京师范大学教授陈丽谈到，教育正经历从“工具性改良”向“结构性变革”的跃迁，加快构建适应数字文明的新型教育供给体系，实现教育资源的精准配置与动态优化迫在眉睫。智能时代的教育科技发展应充分发挥资源平台作用，加强政产学研用各主体协同创新，以教育供给侧改革助推课堂教学改革，让技术的应用与伦理的规范同频共振。

北京市海淀区教育科学研究院党委书记、院长吴颖惠认为，人工智能赋能教学需要统筹谋划，要理解技术背后的教育变革逻辑，培养适应未来发展的人才。她介绍，海淀区利用“统采统建”模式为技术赋能教与学提供了可用的基础环境，围绕AI助学、助教、助管等方面开展积极探索，促进人工智能在教育教学全过程、全流程的深度应用，推动海淀区智慧教育标准化、特色化、品牌化、范式化发展。

据介绍，中关村“教育+科技”创新周活动已连续举办十一年。本届活动将从5月24日至5月29日持续举办，活动形式包括开幕式暨主旨论坛、平行论坛、主题工作坊、教育创新应用体验展等，内容涵盖人工智能教育应用、教师数字素养提升、跨学科教育、青少年心理健康、高等教育数字化、教育科技企业创新发展等话题。（孙竞、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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