人民网北京5月25日电 （记者李依环）24日，中国地质大学（北京）举行首届全球能源资源话语建构与国家安全战略论坛。来自北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国自然资源经济研究院等高校和科研院所的专家、学者、企事业单位代表参加研讨。

中国地质大学（北京）校长赵志丹表示，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。学校要发挥地学优势作用，发挥智库外交职能，推动构建公平、合理、包容的全球能源话语体系，推进能源资源领域的全球治理，为推动全球能源资源事业发展贡献更多智慧。

中国矿业联合会秘书长车长波表示，聚焦全球能源资源话语共建与国家安全战略，需要更高的站位、更大的格局、更宽的视野、更强的动力，要发挥国家的整体优势，集中行业力量，形成产业高地，加强协同融合，建立矿业发展命运共同体，为推动全球能源资源治理注入新的活力和动力。

会上，自然资源部咨询委员鞠建华、外交学院副校长孙吉胜、国家发展和改革委员会国际合作中心国际合作处处长张继栋、北京语言大学一带一路研究院院长徐宝锋作主旨报告。在圆桌论坛环节，多位专家围绕“聚焦安全新挑战，构建话语新范式”主题开展对话。

(责编：郝孟佳、熊旭)