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第二届教育强国与健康人生学术会议在北青政举行

2025年05月16日16:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月16日电 日前，第二届教育强国与健康人生学术会议在北京青年政治学院举办。来自全国各地的200余位大中小学幼儿园、科研机构、医疗机构的专家学者参会，以“坚持‘健康第一’新理念 塑造‘立德树人’新格局”为题，探索推动教育与健康协同创新发展路径。

中国人生科学学会会长韩震指出，心理健康与人格健全需要激活意志、增强体质、开阔视野。他建议深化跨界合作，推动教育界与健康领域的资源共享、成果互鉴；弘扬人文关怀，让学术研究既有理论高度，更有民生温度。

北京青年政治学院党委书记杨志成表示，健康第一的教育理念是学院重要的人文底蕴基础。各类学校应树立健康第一的教育观，在健康教育实践中，不断加强对青少年理想信念、爱国情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神和综合素质的培养。

专题论坛上，16位专家学者围绕“深化健康第一教育理念的落实”“人工智能技术赋能教育与健康发展”“构建大中小学一体化高质量育人体系”三个主题进行了深入研讨。

会议上，《“教育强国与健康人生”北京宣言》正式发布。宣言提出，要坚持健康第一理念，推动教育改革创新，构建一体化育人体系，提升教师健康素养，积极营造良好氛围，以实际行动践行教育强国与健康人生的使命担当，为实现民族复兴贡献智慧和力量。

据悉，会议由中国人生科学学会教育与健康工作委员会、北京青年政治学院主办，全国大中小学思政课一体化建设实践研究共同体协办。（孙竞、实习生曲家谊）

(责编：李昉、熊旭)

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