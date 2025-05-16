人民网北京5月16日电 （记者郝孟佳）15日，北京理工大学“红色经典 励志润心”音乐“大思政课”暨85周年校庆文化艺术系列展演活动在学校举行。北京理工大学和附属实验学校的1000余名大中小学师生共上一堂艺术与思政交融的“大思政课”。

活动现场。学校供图

据了解，本次“大思政课打破课堂时空边界，将思政教育从“单向灌输”变为“多维浸润”，将党的创新理论转化为可感知的艺术语言，以情感共鸣触发价值认同，学生从“被动听”变为“主动唱”，实现艺术熏陶与价值塑造同频共振，有效提升思政课的吸引力、亲和力、感染力。

“大思政课”以“筚路蓝缕”“革故鼎新”“改革开放”“砥砺前行”四个篇章为主线，将党史讲解与艺术表演深度融合，将中国共产党百年奋斗史与北理工85年办学史充分结合，回溯党团结带领人民实现从站起来、富起来到强起来伟大飞跃的壮阔历程，展现一代代北理工人传承“延安根、军工魂、领军人”红色基因，在强国建设、民族复兴征程中的担当与力量。

活动现场。学校供图

活动现场，艺术家通过独唱、重唱、合唱、朗诵和五重奏等艺术形式，演绎了《义勇军进行曲》《延安颂》《我们走在大路上》《春天的故事》《灯火里的中国》等耳熟能详的歌曲，引领观众透过歌声穿越百年党史，在音乐中感悟不同时代的奋斗脉搏与精神力量。

值得一提的是，北理工学子参与担任了本次音乐“大思政课”的主讲人，以学生视角讲述红色故事，带动观众产生共鸣，营造良好的思政教育氛围。

(责编：李昉、熊旭)