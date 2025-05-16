人民网北京5月16日电 14日至16日，2025世界数字教育大会在武汉举行，希沃总裁张凌作为中国教育科技企业代表受邀出席。张凌表示，中国教育数字化战略的丰硕成果——从政策顶层设计到教学场景落地，从技术创新研发到真应用，系统性变革已形成全球瞩目的“中国模式”，鼓舞人心。

希沃总裁张凌

大会通过教育数字化成果展览的方式生动呈现了系列数字教育领域的最新成果：数字解题助手、代码解答助手、AI课堂、智能出题助手等产品……作为教育数字化企业代表之一，教育专用大模型——希沃教学大模型及希沃AI教学空间同步亮相成果展。

张凌表示：“通过大会的交流与参观，我能感受中国实施人工智能赋能教育行动的坚定决心与实践突破，当AI技术与教育场景深度融合，‘千人千面’的个性化学习已触手可及。”

近年来，希沃基于自研的希沃教学大模型，构建「1+N+N」AI技术体系，即「1个希沃教学大模型架构+N个教学应用场景+N个智能硬件终端」，构建起覆盖教学全链条、贯穿课堂内外、聚合行业中坚力量的教育数字化新生态。张凌说：“希沃的数字技术已覆盖全国300万间教室，我们深刻体会到智能技术要真正赋能教育，必须遵循‘从场景中来，到场景中去’的路径。技术的创造与突破首要是服务于真实的教育教学痛点。”

张凌认为，教育数字化不是单点突破，而是需要硬件、软件、资源、数据、社会力量的全域协同。倡导技术的创新不是取代教师，而是作为工具实现更好的因材施教、个性化人才培养模式。要尊重每一位独立的教育个体，确保技术赋能而不越位。技术越强大，越需要敬畏教育育人的本质。

未来，希沃将以实际行动响应大会精神：一是深度参与国家教育数字化战略行动2.0，建设教育大模型并实现在教育教学场景落地，探索人工智能赋能教育变革创新模式；二是加强AI技术的创新，打造开放的教育教学平台基座，共同推动AI算力、算法基础的创新共用；三是推动智能技术的真应用，探索教学场景的创新，提升教师AI素养和技能，推动在学生中开展人工智能通识教育；四是遵守伦理规范，以AI技术守护教育安全；五是倡导数字技术的普惠实践，提供AI教学工具，开展系列培训，助力乡村教师数字素养提升，缩小“数字鸿沟”，推动教育资源优质均衡应用；六是积极推动国际教育交流合作，助力教育国际化迈出“中国步伐”。

(责编：郝孟佳、熊旭)