人民网北京5月16日电 （记者李昉）近日，在新时代学校思政课建设推进会召开一周年之际，北京市大中小学思想政治教育一体化实践研究成果展示交流活动举办。《2025-2026年度思政教育和德育一体化课题研究指南》发布。

据了解，课题研究指南已连续发布四次，是北京市协同推进大思政课、大德育建设的实践创新，有效规范和优化了学校和幼儿园的思政课一体化课题研究。

本次活动以“铸牢中华民族共同体意识”为主题设置了思政课现场教学环节。多位来自大中小学不同学段的授课教师，从大中小学思政课一体化、党团队育人一体化角度，探索了大思政课育人的思路、内容和方法，在学段差异中展现学科主题的连续性和进阶性。

在展示交流环节，北京市海淀区委教育工委副书记吴谨发布了海淀区思政课一体化优秀成果，包括《一体化教学》发挥课堂教学主渠道作用，以真理力量引导学生；《一体化建设课例集》汇聚专题化课例群，推广理实融合的思政教学；《大思政课协同育人实践研究》将思政课融入实践场所，促进学生知信行统一。

此外，活动上还发布了46项优秀研究成果，既有聚焦家校社协同育人（东城区）、育德能力一体化提升（西城区）等区域优秀实践研究成果，也有来自大学、中学、小学、幼儿园和社会教育机构的课题优秀研究成果。99项优秀实践案例同步发布。

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