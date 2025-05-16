人民网武汉5月16日电 14日，以“教育发展与变革：智能时代”为主题的2025世界数字教育大会在武汉开幕。柬埔寨副首相兼教育、青年和体育部大臣韩春那洛出席开幕式并致辞。

韩春那洛表示，我们正处在人类历史的一个关键节点。人工智能、大数据和机器学习的融合，不仅在重塑我们的经济和社会，更在改变我们学习、教学以及培养下一代的方式。这个智能时代为教育带来了前所未有的变革机遇，也要求我们以智慧、远见和合作应对深刻的挑战。这一变革要求我们重新构想教育的本质。这不仅仅是采用新技术，更是对人类心智培养方式的根本重塑。

大会期间，韩春那洛接受了人民网记者的专访。他指出，要迈向未来科技，就必须把教育整合进去。未来的“教育殿堂”将是一个将技术深度融入课堂的地方。他希望与中国深入合作，更多了解中国的智慧教育与人工智能计划，帮助柬埔寨在AI领域实现跨越式发展。

目前，柬埔寨已将中文纳入国民教育体系。“未来中国将在科技领域处于领先地位，未来中文也将成为科学和技术领域的主要语言之一，”韩春那洛谈到，“中文教育不仅能让学生了解中华文化，帮助他们学习先进的科学技术，也有利于教师了解不同的教学方法，这也是学习中国经验的重要方面。”

韩春那洛告诉记者，柬埔寨目前正与武汉大学合作，利用数字化技术记录柬埔寨历史文化遗产，这是合作的第一步。他认为，未来两国的大学将有机会在人工智能、大数据以及其他有前景的技术领域开展合作。

韩春那洛表示，目前柬埔寨在人工智能赋能教育领域已取得了一些成果。自ChatGPT-4和DeepSeek发布后，柬埔寨在高等教育中开发了AI、大数据、软件工程等相关的课程与学位教育；向教师引入AI工具，帮助教师设计教学计划并进行自我提升；重点在本科和硕士阶段通过与海外大学合作开展课程来培养AI领域的专业人才；针对小学、中学以及高等教育不同学段开发智慧教育工具、创建不同教学平台，识别学生的优势和薄弱环节，提升学习体验。

同时，韩春那洛也关注到了人工智能带来的风险。“人工智能虽有优势，但也存在一些伦理问题，我们必须合作共建一个能够善用人工智能的人类社会，真正让人工智能造福人类。”他表示。（孙竞、周倩文、实习生曹子味）

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