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“人民日报校园行”活动在中央民族大学举办

2025年05月14日09:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月13日电  （记者黄超）13日下午，“人民日报校园行”活动在中央民族大学举办。

　　4名青年编辑记者分享了从事党报采编、评论、新媒体等工作的职业经历和感悟。人民日报相关部门同志与现场师生交流了报社推进系统性变革、人才招聘和培养等情况。

　　活动现场，人民日报文化传媒有限公司与中央民族大学新闻与传播学院签署校企合作实习实训基地共建协议，举办了人民日报电子阅报栏入驻仪式，10块智能大屏将在该校丰台校区亮相。

　　据介绍，“人民日报校园行”活动自2009年启动以来，陆续组织新闻工作者走进多所高校，通过面对面互动，让更多青年大学生了解、关注党中央机关报，对于人民日报扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面，提高质量、改进文风、贴近读者、引人入胜，起到积极作用。

　　中央民族大学党委书记查显友与人民日报社一行座谈交流。人民日报社副总编辑崔士鑫出席活动。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月14日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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