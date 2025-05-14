原标题：大模型技术驱动教育数字化变革

“都说教师要学着用人工智能，没想到黑板早就偷偷变‘聪明’了。”近日在天津举行的第85届中国教育装备展示会上，一位来自贵州拥有十多年教龄的教师忍不住发出感慨。他眼里的普通黑板，已变成自带“超链接”，能思考、会对话的课堂“最强大脑”。

这一转变背后，是国产大模型技术的快速成熟。从智能黑板到AI教师助手，从虚拟实验室到个性化学习系统，如今，一场由技术创新驱动的教育消费变革正在上演。

在课堂上，数学老师随手画的几何图形，能在黑板上旋转拆解；英语课的虚拟助教，能用地道发音带着学生朗读；科学课的AI“爱因斯坦”，随时解答孩子们的奇思妙想；AI学习机通过几道题目就能找到孩子的知识盲点，制订个性化学习计划；智慧课堂中的AI学伴，能够模拟多学科教师的角色，在课前预习、课后复习等多个学习场景中，与学生进行文字、视频等多模态的智能交互……这些变化让教学设备从“冷冰冰”的教具，变成了会互动的“智能伙伴”，让教学消费从单一的教具采购，升级为智能化教学解决方案的购买。

在天津市第二新华中学，语文老师李老师越来越习惯借助星火教师助手来备课。她在对话框中打出“《赤壁赋》的情景交融手法”，教师助手立即生成包含教学目标、重难点、拓展阅读的完整教案，还推荐了配套的视频资源。“以前备课要翻阅大量资料，现在AI助手能快速给出专业方案，还能推荐配套资源，节省了大量时间。”李老师说。

根据一线应用数据，星火教师助手使教师教学设计效率提升超56%，课件制作效率提升超64%。

让黑板变“聪明”，给教师充当“最强辅助”，这都源于讯飞星火大模型的持续优化。科大讯飞副总裁周佳峰透露：“今年1月发布的讯飞星火深度推理模型X1，经过两次升级后，在逻辑推理、文本生成、语言理解等方面的能力显著提升，能准确识别出复杂的数学公式，给出完整解题思路，输出结果也严谨清晰。”

随着教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》等相关政策的出台，“AI+教育”这一新消费领域将迎来更为广阔的发展前景。这背后是技术的持续突破和应用场景的不断创新。

在这个变革中，技术突破与教育需求相互促进，既创造出新的消费场景，也为教育高质量发展提供了新动能。（记者 陈 曦）

(责编：郝孟佳、李昉)