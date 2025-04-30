人民网北京4月30日电 （记者李昉）4月27日至29日，首都师范大学实验小学“校园开放日”活动举办，不同年级学生以学科融合为桥梁，展示了各具特色的跨学科项目成果。

记者了解到，今年年初，学校跨学科项目正式启动，并成为一项开放性假期作业。二年级以“春种一粒粟”为主题，感悟生命力量；三年级聚焦“我的营养午餐”主题，揭开校园午餐的科学“密码”；四年级围绕“小白果电台”主题，用声音记录校园生活、传递校园文化；五年级通过探究“中国世界文化遗产”，让历史“活”起来、让文化“潮”起来。

“没想到孩子们自主设定的‘经济学这么有意思’主题，可以做得这么通俗易懂。”四年级班主任说，“好玩”和“有趣”是同学最多的反馈。科研主任吕圣娟认为：“无论初见雏形还是探索之中，这些成果凝聚着师生的汗水，承载着科学探索的热情。”

首都师范大学实验小学校长高艳表示，未来将持续构筑多元育人平台，助力学生全面发展和健康成长，努力绘就校园求知与成长的最美风景。”