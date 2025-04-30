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李荣：“理念-技术-制度”三位一体 助力教师数字化素养提升

2025年04月30日15:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网天津4月30日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，湖北省武汉市青山区教育局党委委员、副局长李荣接受人民网专访。

李荣介绍，青山区经过较长时间的系统探索，形成了“理念-技术-制度”三位一体的教师数字化素养提升体系。

一是理念赋能。针对不同教师群体差异化需求，通过“新教师数字化入门”“骨干教师能力进阶”“管理者数字领导力”等分层培训，实现数字化理念引领全覆盖。实施“双轨制”推进模式，一方面定期举办信息素养研修班，打造校本培训“先锋队”；另一方面依托“青蓝工程”师徒结对机制，推动数字技术向全体教师深度渗透。

二是技术赋能。在硬件设施全域普及的基础上，创新推进“技术+教研”“技术+管理”的深度融合。构建“线上集体备课室”，突破时空限制优化教研流程，引入课堂智能反馈系统，精准评估教学效果；利用智慧教育云平台进行教务、校务管理，以技术驱动学校管理模式升级。

三是制度赋能。建立智慧教师培养制度，遴选数字化教学标杆教师组建区校两级“金种子”队伍，发挥示范引领作用；开展多场景应用制度化探索，在实践过程中，逐步推进人工智能在作业批改、学情分析等场景的创新应用，提炼形成可复制推广的典型案例；定期举办数字化优秀课例展示，建立“实践-反思-提升”的良性循环，持续提升教师数字化教学能力。

在谈到如何确保教育装备“用得好”时，李荣表示，应建立由一线教师、教研员、技术专家组成的三方论证小组，确保装备与教学实际深度契合，同时要根据学段、学校、学科情况组织分层辅导。此外，还要逐步搭建区级教育装备应用监管平台，建立“数字教学贡献值”评价体系，尝试将装备应用成效作为职称评聘等领域的重要参考指标，激活教师装备应用的内生动力。

李荣认为，对“AI+教育”类产品要持开放包容、审慎应用的态度。因为人工智能在教育场景的应用趋势是不可逆的，教育部怀进鹏部长在2024世界数字教育大会上明确指出，要“以智助学”“以智助教”“以智助管”“以智助研”， AI 在个性化学习诊断、教学资源精准供给、教育管理效率提升等方面的价值，能够给教育带来诸多的便利。但教育的本质是塑造人的活动，我们在使用过程中必须警惕过度依赖技术的风险。

“技术工具在教学过程中只能发挥辅助性作用，教学的主导权始终要在教师手里。”李荣说，教师需要在应用AI的过程中完整参与，将重复性高或难以现实呈现的工作交给AI，来提升课堂效果和工作效率。同时在学情分析、教学设计、实施等环节，保留价值引导、情感联结与创造性教学等方面的核心地位，实现 “技术赋能而不越位，教师善用而不失控” 的良性平衡。（郝孟佳、实习生董苗林）

(责编：李昉、熊旭)

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