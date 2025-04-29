人民网北京4月29日电 近日，由作家白先勇担任艺术总监、高校学生“领衔”的校园青春版《牡丹亭》在江苏南京迎来首演。在青年学子的演绎下，古老昆曲艺术焕发出新的生命力。

记者了解到，“青春版昆剧《牡丹亭》青年表演人才培训”是由东南大学负责的国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目，来自全国29所高校的50名在校学生组成演出和伴奏队伍。团队成员平均年龄不到22岁，其中80%是“00后”。

“这次学习不仅让我在表演上收获颇丰，更让我对传统文化心生敬畏。未来，我愿将这份对传统文化的热爱传递给更多人。”折子戏《回生》柳梦梅扮演者、东南大学2021级本科生范宇鹏说。

东南大学党委书记左惟表示，真诚期待通过校园青春版《牡丹亭》首演系列活动，进一步激发广大青年学子和社会各界对中华优秀传统文化的热爱与认同，培养更多具有文化素养、艺术修养和时代担当的青年人才。（李依环、吴涵玉、实习生修初怡）