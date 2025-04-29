打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

组图：“00后”担纲！校园青春版《牡丹亭》首演

2025年04月29日13:49 | 来源：人民网-教育频道
小字号
校园青春版《牡丹亭》剧照。东南大学供图
校园青春版《牡丹亭》剧照。东南大学供图
1234

人民网北京4月29日电 近日，由作家白先勇担任艺术总监、高校学生“领衔”的校园青春版《牡丹亭》在江苏南京迎来首演。在青年学子的演绎下，古老昆曲艺术焕发出新的生命力。

记者了解到，“青春版昆剧《牡丹亭》青年表演人才培训”是由东南大学负责的国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目，来自全国29所高校的50名在校学生组成演出和伴奏队伍。团队成员平均年龄不到22岁，其中80%是“00后”。

“这次学习不仅让我在表演上收获颇丰，更让我对传统文化心生敬畏。未来，我愿将这份对传统文化的热爱传递给更多人。”折子戏《回生》柳梦梅扮演者、东南大学2021级本科生范宇鹏说。

东南大学党委书记左惟表示，真诚期待通过校园青春版《牡丹亭》首演系列活动，进一步激发广大青年学子和社会各界对中华优秀传统文化的热爱与认同，培养更多具有文化素养、艺术修养和时代担当的青年人才。（李依环、吴涵玉、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部