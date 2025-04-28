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北京语言大学第二十届世界文化节游园会举行

2025年04月28日15:56 | 来源：人民网-教育频道
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北京语言大学第二十届世界文化节游园会现场。学校供图
北京语言大学第二十届世界文化节游园会现场。学校供图
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人民网北京4月28日电 （记者郝孟佳）26日，北京语言大学第二十届世界文化节游园会启幕，来自113个国家和地区的4万余名师生校友和各界嘉宾同聚北语，携手欣赏世界文化之美。

当日，由300多名来自五大洲的学生组成的巡游队伍，拉开了第二十届世界文化节游园会的序幕。中外学生身穿各具特色的民族服装，共同绘就多元文化共融的青春图景。游园会现场共有110余个文化展棚，五大洲不同地区的多元文化在这里碰撞交融。

在中华文化展区，游客们不仅可以亲身体验传统茶艺、国风插花等传统国风技艺，还可以将典雅清隽的汉服穿在身上，将芬芳氤氲的香囊捧在手心，沉浸在传承千年的文化氛围中，感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

互动寻宝区通过“文化+游戏”的创新形式，将校园文化转化为可感知的沉浸式体验。往来游客在歌舞快闪、民乐演奏、惊喜冒险等实景中解码“小联合国”风情。

办学成果展区立足北语特色，通过政策宣传、学科介绍、成果展示等构建多维展示平台，生动诠释北语立足全球的育人理念，立体化展示学校育人成果。

美食体验区涵盖特色甜品、手工面点、经典佳肴等多样美食品类，吸引了国内外众多的游客前来品尝，感受各国饮食文化的独特魅力。

北京语言大学校长段鹏表示，面向未来，学校真诚希望以文化为媒、友谊为桥，汇聚世界友人的智慧和力量，弘扬中华优秀传统文化，深化文明交流互鉴。

(责编：李依环、熊旭)分享让更多人看到

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