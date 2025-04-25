打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

少年儿童生态文明教育活动交流会（2025）举办

2025年04月25日11:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月25日电 （记者郝孟佳）22日至24日，“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育活动交流会（2025）在浙江省台州市举办。

活动现场。中国儿童中心供图

活动现场。中国儿童中心供图

中国儿童中心主任苑立新提出，要在生态文明教育中培养孩子的好奇心、适应力、勇气与对生命的敬畏，要通过生态文明教育锻炼孩子坚强的个性、自立的能力，将生态文明教育与儿童身心健康相结合，不断推动儿童生态文明教育创新发展。

浙江省妇联党组成员、副主席沈素芹谈到，希望各级妇联组织和妇女儿童活动中心能在高质量发展建设共同富裕示范区的大场景中，进一步总结提炼工作经验，通过政策协同牵引、实践场景赋能、数字技术支撑的多端联动，推动环境友好与儿童友好双向奔赴、同向同行。

生态环境部宣传教育中心副主任林玉指出，生态环境保护是一项功在当代、利在千秋的事业，必须久久为功、持续发力。希望“双好”活动在各地更好地落地生根、开花结果，促进少年儿童生态素养养成，为美丽中国建设奠定更加坚实的基础。

据悉，“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育计划由中国儿童中心、生态环境部宣传教育中心于2021年联合发起，双方共同开展“双好”活动，加强少年儿童生态文明教育宣传，推动少年儿童生态文明教育活动落地，促进少年儿童生态文明教育研讨交流。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部