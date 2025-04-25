人民网北京4月25日电 （记者郝孟佳）22日至24日，“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育活动交流会（2025）在浙江省台州市举办。

活动现场。中国儿童中心供图

中国儿童中心主任苑立新提出，要在生态文明教育中培养孩子的好奇心、适应力、勇气与对生命的敬畏，要通过生态文明教育锻炼孩子坚强的个性、自立的能力，将生态文明教育与儿童身心健康相结合，不断推动儿童生态文明教育创新发展。

浙江省妇联党组成员、副主席沈素芹谈到，希望各级妇联组织和妇女儿童活动中心能在高质量发展建设共同富裕示范区的大场景中，进一步总结提炼工作经验，通过政策协同牵引、实践场景赋能、数字技术支撑的多端联动，推动环境友好与儿童友好双向奔赴、同向同行。

生态环境部宣传教育中心副主任林玉指出，生态环境保护是一项功在当代、利在千秋的事业，必须久久为功、持续发力。希望“双好”活动在各地更好地落地生根、开花结果，促进少年儿童生态素养养成，为美丽中国建设奠定更加坚实的基础。

据悉，“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育计划由中国儿童中心、生态环境部宣传教育中心于2021年联合发起，双方共同开展“双好”活动，加强少年儿童生态文明教育宣传，推动少年儿童生态文明教育活动落地，促进少年儿童生态文明教育研讨交流。

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