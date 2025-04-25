人民网北京4月25日电 近日，中国矿业大学在辽宁、吉林分别举行人才培养大中衔接座谈交流会，与师生进行面对面交流，开展“科学π对”科普进中学活动。

中国矿业大学校长赵宏伟表示，希望通过此次交流，以“双高”衔接为纽带，进一步加强校地合作，多渠道、多层次、全方位为吉林和辽宁学子做好大中衔接，共同书写“为党育人、为国育才”的奋进篇章，为加快建设教育强国、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

在辽宁省沈阳市第二中学，赵宏伟为同学们赠送中国矿大相关书籍，并勉励同学们珍惜当下时光，锚定目标、科学规划、保持定力，用奋斗书写青春华章。

在吉林省实验中学校园，中国矿业大学大学物理教学中心副主任张荣以“溯源探律，拥抱未来”为主题开展大中学生“科学π对”——科普进中学主题活动，解锁大学物理的中学密码。通过“沉浸式参与+跨时空思辨”教学新模式，激发学生热爱物理，培育理性思维，提升科学素养，为高等教育阶段物理建模与理论建构奠定基础。

据悉，本次活动由中国矿业大学、吉林省教育考试院、辽宁省教育厅共同主办。东北师范大学附属中学、长春吉大附中实验学校、吉林省实验中学、沈阳市第一中学、沈阳市第二中学等学校党委书记、校长分别参与交流座谈会，共同围绕人才培养大中衔接主题进行了深入交流。（郝孟佳、实习生曹子味）

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