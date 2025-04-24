人民网北京4月24日电 近日，马克思主义理论学科自主知识体系联盟启动仪式暨2025年全国马克思主义学院院长论坛在中国人民大学举行。

中国人民大学党委书记张东刚指出，发起成立联盟旨在进一步团结全国马克思主义理论研究力量，以马克思主义理论学科体系、学术体系和话语体系建设为抓手，持续增强中国自主知识体系的思想引领力、理论原创力、学术影响力。

中国人民大学原党委书记、国务院学位委员会马克思主义理论学科评议组召集人靳诺表示，要继续发扬“马院姓马、在马言马”的优良传统，着力完善马克思主义理论学科体系建设，不断深化马克思主义理论学术体系建设，大力加强马克思主义理论学科教材体系建设，积极推进马克思主义理论话语体系创新建设，为我国马克思主义理论事业的繁荣发展作出新的更大贡献。

中国人民大学国家一级教授张雷声表示，马克思主义理论学科是构建中国特色哲学社会科学的重要学科力量。要深刻把握学科内涵、明确研究方向，进一步提升课程设计和培养方案的科学性，不断强化研究生专业课程教材建设与教学资源建设，以马克思主义理论学科自主知识体系建构推动学科高质量发展。

据悉，该联盟由中国人民大学马克思主义学院首倡，全国12所高校马克思主义学院（部）共同发起，致力于深化党的创新理论体系化学理化研究阐释，全面推进学科建设内涵式发展与自主知识体系建构，推动马克思主义理论学科人才培养和教育教学改革发展，深入研究回答中国式现代化进程中的治国理政和社会发展等重大问题。（郝孟佳、实习生曹子味）

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