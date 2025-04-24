原标题：刺激视网膜可让人“看”到全新颜色

据最新一期《科学进展》杂志报道，美国加州大学伯克利分校与华盛顿大学的研究团队，共同开发出一种刺激视网膜的技术。他们利用激光和追踪技术，选择性地激活了5位受试者视网膜中的特定细胞，使其能够感知到一种人眼从未见过的颜色。这项研究或许有助于解开视网膜信号如何影响大脑的色彩感知之谜。

研究团队采用自适应光学相干断层扫描技术，为多位志愿者识别出M型视锥细胞的分布图，此类细胞分布图对每个人而言都是独一无二的。随后，每位志愿者依次坐在一个小方形目标物前，集中注意力观察其特定区域。同时，研究人员用激光照射他们的M型视锥细胞。

志愿者能够看到一种原本无法感知的颜色，研究人员将其称为“olo”色。这一命名源自与数字0、1、0对应的字母（分别代表L、M和S视锥细胞）。它有点像孔雀蓝或蓝绿色，但饱和度极高。

随后，团队向志愿者展示了添加了“olo”色的照片和视频，为他们带来了全新的视觉体验。

这项技术被命名为“Oz”。它由一款名为“Wizard”的软件运行，其工作原理是控制传递到视网膜每个细胞的光的精确剂量，以欺骗大脑用于解释颜色的信号，或创造出大脑从未体验过的信号。

这项技术有可能创造出其他新颜色，甚至还能让色盲患者感知到原本无法察觉的色调差异。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)