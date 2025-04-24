打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

首届汇流教育论坛在法国里昂举办

2025年04月24日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，首届汇流教育论坛在法国里昂成功举办。本次论坛由中国驻法国使馆、中国驻里昂总领馆和新中法大学协会主办。

　　来自北京、上海、广州等国内城市30余所高校和里昂所在的奥罗阿大区20余所高校及科研机构百余名代表线上线下齐聚一堂，展开一场关于深化教育合作的热烈讨论。

　　中国驻法国大使邓励表示，中法都拥有悠久的历史、灿烂的文化和对教育的高度重视。法国是中国重要的教育合作伙伴，两国教育合作蓬勃发展。

　　新中法大学协会副主席拉巴特回顾了法中两国人文交流历史。他说，150年前，福建船政学堂5名毕业生赴法国参观学习，开启了中法教育领域互动合作序幕。100年前，中国青年赴法勤工俭学。1921年成立的里昂中法大学为新中国建设培养了大批优秀人才。这些都是法中两国友好合作的珍贵历史足迹。

　　论坛期间，与会嘉宾详细介绍各自学校基本情况和开展校际交流合作情况，积极对接合作需求。大家一致认为，通过加强两国人才培养、合作办学、联合科研、人员互访等领域合作，能够实现两国资源共享、优势互补，推动中法教育合作迈向新高度。在与会嘉宾共同见证下，里昂三大和华东师范大学、上海外国语大学现场交换合作协议。

　　（来源：中新网）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部