日前，首届汇流教育论坛在法国里昂成功举办。本次论坛由中国驻法国使馆、中国驻里昂总领馆和新中法大学协会主办。

来自北京、上海、广州等国内城市30余所高校和里昂所在的奥罗阿大区20余所高校及科研机构百余名代表线上线下齐聚一堂，展开一场关于深化教育合作的热烈讨论。

中国驻法国大使邓励表示，中法都拥有悠久的历史、灿烂的文化和对教育的高度重视。法国是中国重要的教育合作伙伴，两国教育合作蓬勃发展。

新中法大学协会副主席拉巴特回顾了法中两国人文交流历史。他说，150年前，福建船政学堂5名毕业生赴法国参观学习，开启了中法教育领域互动合作序幕。100年前，中国青年赴法勤工俭学。1921年成立的里昂中法大学为新中国建设培养了大批优秀人才。这些都是法中两国友好合作的珍贵历史足迹。

论坛期间，与会嘉宾详细介绍各自学校基本情况和开展校际交流合作情况，积极对接合作需求。大家一致认为，通过加强两国人才培养、合作办学、联合科研、人员互访等领域合作，能够实现两国资源共享、优势互补，推动中法教育合作迈向新高度。在与会嘉宾共同见证下，里昂三大和华东师范大学、上海外国语大学现场交换合作协议。

（来源：中新网）

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