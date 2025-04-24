蓝天、白云、暖日、阵风。如此美好的一个伦敦春日，泰晤士河上近日迎来了一年一度的牛津剑桥赛艇对抗赛。河面上，两支世界名校赛艇队的八人艇竞技热血而刺激，河两岸的观众则悠然自得，更多是享受天气和啤酒，顺便感受一下运动活力。

始于两个好友的“灵机一动”，这项对抗赛在1829年首次举办。今年是男子比赛的第170届，女子比赛也来到了第79届。从普特尼桥出发一路向西的6.8公里赛道，自1845年启用以来基本不曾改变。

赛事组织者称，近年来的比赛大约每年都能吸引25万人现场观战。本以为这一数字有些夸张，但当记者开赛前一小时来到距离起点约两公里的河边时，发现栏杆边已经站满了人。还有很多人干脆原地坐下，喝着啤酒，吃着薯片。往前走去，河边的酒吧也都人头攒动，格外喧闹，更不要说主办方在沿岸设立的两个有大屏幕助阵的“粉丝公园”。

两队都不乏获得奥运会或世锦赛奖牌的选手，但他们现在的身份都是全职学生。女子比赛率先打响，虽然出现了两队赛艇因距离太近造成“桨打架”的插曲，但比赛重新开始后剑桥队继续保持领先，并最终实现八连冠。男子比赛的开局则是两队齐头并进，剑桥队随后凭借更为流畅的划桨取得领先并不断拉大和牛津队的距离，最终实现三连冠。

比赛过后，河面上激情散去，两岸喧嚣减弱。积淀着历史和传统的对抗赛一年只有一次，但赛道两岸一个又一个赛艇俱乐部，意味着这条河道从来都不是对抗赛的专属。

就在普特尼桥南岸短短一两百米的距离内，就有至少七八家赛艇俱乐部，“主人”包括帝国理工大学，但更多是威斯敏斯特、国王学院这类知名私立学校。对这些私立学校而言，赛艇都是他们中学阶段的传统体育项目。上学前后甚至午休，都有学校赛艇队在这条河道上训练。

当然，赛艇也并非私立学校学生的专属。比如对全民开放的巴恩斯船屋，一节1.5小时的成人课程，费用约合200多元人民币起，青少年课外班价格更加亲民，平均一节课的费用约合不到100元人民币。

如果说普特尼桥向东更加热闹，因为一路经过国会大厦、伦敦眼、伦敦塔等伦敦多个地标性建筑，河面上也是通勤船、游船你来我往，那么普特尼桥向西就是英国作为赛艇强国的一个缩影，因为白天无论何时经过，几乎都能看见有人持桨而行。

据相关统计，300多年前，英国就有了赛艇比赛。200多年前，赛艇运动开始被引进英国的大学校园。自1900年奥运会开始，英国赛艇已摘得78枚奥运奖牌，1984年至2016年奥运会期间每届都有冠军，去年的巴黎奥运会上则是获得8枚奖牌，其中有3枚金牌。

优异的成绩也使赛艇一直是英国获得国家资金支持最多的项目之一。“英国体育”是专门负责对英国的奥运和残奥项目进行资金分配的机构，其资金主要来自国家彩票和政府拨款。自2008年北京奥运会以来，“英国体育”每个奥运周期对赛艇项目的拨款都超过2000万英镑（约合1.93亿元人民币）。

已连续4年代表剑桥参赛的费雷罗说，每年9月一开学，他最期待的就是对抗赛这一天，而为此他要在学习之余保证一周30小时的训练。他的队友伯恩则表示：“这可能就像穆雷温网夺冠，我只能这么描述我获胜的感觉，实在是太棒了！”

但对更多人而言，这大概只是在泰晤士河边享受周日闲暇的一个理由。当然，也可能播下了种子，让这段河道永远不缺体验者。

（据新华社电 记者张薇）

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