宋佳航

宋佳航（右）与德国女孩明月合奏留影。

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宋佳航留学时照片。

宋佳航自幼学习传统乐器。在德国莱比锡大学做交换生期间，宋佳航在音乐之城莱比锡多次演奏柳琴，将这一小众的中国传统乐器带入外国观众视野。宋佳航说，因为演出，她还结识了同样热爱音乐的德国朋友。以音乐为媒介，他们用悠扬旋律架起文化交流的桥梁。

自幼学习，异国演奏

我与民族乐器的缘分很深，它们是我生活中不可或缺的一部分。6岁学习古筝，8岁接触二胡，10岁学习柳琴……进入中国人民大学后，即使课业日益繁忙，我依然在闲暇时弹琴，坚持这份热爱。

2024年，我通过交换生项目来到德国莱比锡这座音乐之城。在当地孔子学院实习时，我有幸结识了一些对中国文化和乐器怀有浓厚兴趣的德国友人。他们特别喜爱中国民乐，不仅能熟练说出多种乐器的名字，还对一些经典曲目有独到的见解。对民乐的喜爱与共鸣，使得我们交流时总有无尽的话题。

有一次，当我提到自己多年来学习柳琴时，一位德国老奶奶告诉我，她还没有见过柳琴这种乐器，十分期待聆听它的演奏。那一刻，我萌生了一个念头——在德国莱比锡用柳琴演奏乐曲，向外国友人展示这门中国传统乐器的独特魅力。很快，我便找到了机会，在莱比锡孔子学院举办的民乐沙龙中，我将柳琴带到了观众面前，向大家详细介绍了面前这把柳琴的历史、特点，然后进行了现场演奏，赢得了观众阵阵掌声。

在此之后，我代表孔子学院参加了德国莱比锡中国音乐节，演奏了著名的柳琴曲目《剑器》。这首乐曲旋律气势磅礴，适合剑舞的翩然飒爽氛围。尽管表演前夕正值繁忙的期末周，我仍然抓紧时间练习，我深信这首曲目能展现出柳琴的独特魅力，而近十年的学习积淀让我对传达乐曲之美有着信心。

令人开心的是，当天的演出效果真的很棒。不少德国观众告诉我，这是他们第一次见到柳琴，全新的欣赏体验让他们感到惊喜。

有位观众对我说：“没想到柳琴的声音如此动听，还富有力量，谢谢你带来一场令人难忘的演奏！”听到他的赞美，我十分感动。我还发现，中国的民族乐器在海外逐渐收获了越来越多的关注，期待更多外国友人欣赏并喜爱我们的民乐。

相约合奏，传播文化

借着演奏民族乐器，我在异国他乡还结识了投缘的好友。

在为莱比锡中国音乐节排练时，我遇到了一名正在学习二胡的德国女孩——明月（Maricel Wetzel）。她对中国乐器和文化很有兴趣，尤其对二胡情有独钟。我们一见如故，聊得格外开心。明月对我说，她第一次听到二胡演奏时，就被优美、舒缓的旋律深深打动。此后，她开始学习二胡，每周坚持练习。在音乐节排练结束后，我们一拍即合，决定一起走上德国的城市街头，合奏二胡与柳琴。

我们的表演曲目分为两类。一类是如《茉莉花》这样传统、经典的中国曲目，展现中国文化的魅力。另一类是德国民谣，我们觉得用中国乐器演奏德国民谣不仅是一次有趣的尝试，也能拉近与德国观众的距离。

为了帮助观众更好地了解乐器文化背景，我们还提前制作了节目单和介绍柳琴与二胡的资料页，展示这两件乐器的独特之处。我相信，在聆听过程中，会有许多外国朋友对中国的乐器文化好奇。

准备好后，我和明月一起前往巴赫音乐学校和市中心广场演奏。那天，我们心情非常激动，不仅演奏了多首合奏曲和独奏曲，还特意互换乐器表演，增添更多趣味。莱比锡是德国的音乐之城，市民普遍喜欢音乐。我们演奏的时候，许多人拿出手机拍摄视频，阅读乐器介绍的资料。演奏结束后，许多围观的人上前与我们交流，询问乐器和曲目的更多细节。

在与德国观众互动的时候，有一件事令我印象尤为深刻。有一个德国小女孩上前尝试了二胡和柳琴两门乐器，她有基础，在我们的指导下，当场学会了弹《小星星》这首曲子。她特别兴奋地对妈妈说，希望也能学一门中国乐器，长大后能来中国走走看看。

交换期间，我常常在莱比锡市中心广场看到来自世界各地的音乐人演奏各自国家乐器。没想到有一天，我也能在这里，将中国民族乐器之美呈现给外国观众。这真是一件无比幸福的事。我希望通过自己的努力，用音乐搭建起一座跨越国界的文化桥梁，让更多外国友人爱上中国文化。

线上合作，再续缘分

在德国交换期间，我还和来自西班牙、埃及等国家的朋友互动，向他们介绍柳琴及其他中国乐器，这些跨文化的交流构成了我交换生活中珍贵和难忘的一部分。我发现，许多外国人不仅自己对中国乐器有兴趣，而且愿意向周围的朋友推荐、分享。这让我倍感欣慰，我更加相信，中国乐器在海外会越来越受欢迎。

回国后，以音乐结下的友谊依然在延续着。我与明月保持着联系。我们经常在周末视频通话，分享彼此在学习乐器过程中的新发现和灵感。在视频通话时，有时她会拉二胡的小段，我用柳琴伴奏，感觉我们之间的距离也被乐声拉近了。这份跨国的友谊不仅让我感到温暖，也让我体会到音乐作为跨文化交流纽带的力量。

我们还准备了新的线上民乐合奏计划，挑选了《青花瓷》《兰亭序》等兼具中国传统韵味和现代流行元素的曲目，用柳琴和二胡重新编曲演绎。通过线上排练，反复打磨，力求以精良的视频作品在社交媒体平台上展示中国民乐的魅力。

今年下半年，明月将来到中国交换学习。她计划前往北京或上海的大学就读。我们已经约好，等她来到中国后，一起用二胡与柳琴合奏。希望展示中国民乐的美，展现中德青年之间的深厚友谊。

(责编：李昉、郝孟佳)