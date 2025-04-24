打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我科学家绘制“野生稻—栽培稻泛基因组图谱”

2025年04月24日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社电（记者张建松）记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉，该中心韩斌院士团队完成145份亚洲栽培稻及其普通野生稻的高精度基因组组装，成功绘制了迄今为止分辨率最高的“野生稻—栽培稻泛基因组图谱”。

　　近日，国际权威学术期刊《自然》（Nature）在线发表了相关研究论文。这是韩斌院士团队继2012年全面解析水稻驯化路线、2018年构建首个栽培稻—野生稻泛基因组草图之后，在水稻基因组研究和进化领域取得的又一项重大突破，对未来保障粮食安全具有重要意义。

　　韩斌介绍，亚洲栽培稻是全球数十亿人的主粮，其驯化历史可追溯至1万年前的普通野生稻。如何将野生稻历经万年锤炼的“生存智慧”注入现代品种，培育出兼具高产潜力与抗病抗逆特性的“超级水稻”，是破解粮食安全困局的重大课题。研究团队整合了具有代表性的129份普通野生稻和16份亚洲栽培稻资源，进行高质量的基因组测序和从头组装，构建了一个可以覆盖野生稻和栽培稻全面遗传景观的泛基因组图谱。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部