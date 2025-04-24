据新华社电（记者张建松）记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉，该中心韩斌院士团队完成145份亚洲栽培稻及其普通野生稻的高精度基因组组装，成功绘制了迄今为止分辨率最高的“野生稻—栽培稻泛基因组图谱”。

近日，国际权威学术期刊《自然》（Nature）在线发表了相关研究论文。这是韩斌院士团队继2012年全面解析水稻驯化路线、2018年构建首个栽培稻—野生稻泛基因组草图之后，在水稻基因组研究和进化领域取得的又一项重大突破，对未来保障粮食安全具有重要意义。

韩斌介绍，亚洲栽培稻是全球数十亿人的主粮，其驯化历史可追溯至1万年前的普通野生稻。如何将野生稻历经万年锤炼的“生存智慧”注入现代品种，培育出兼具高产潜力与抗病抗逆特性的“超级水稻”，是破解粮食安全困局的重大课题。研究团队整合了具有代表性的129份普通野生稻和16份亚洲栽培稻资源，进行高质量的基因组测序和从头组装，构建了一个可以覆盖野生稻和栽培稻全面遗传景观的泛基因组图谱。

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