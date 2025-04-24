原标题：进一步强化对国家战略急需的快速响应

4月23日，记者从教育部了解到，2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果已于近日公布，《普通高等学校本科专业目录（2025年）》也同步更新发布，今年增列29种新专业。新目录包含93个专业类、845种专业，进一步强化专业设置对国家战略急需和高质量发展的快速响应。

此次专业调整透露出哪些信号？

教育部高等教育司负责人指出，教育部已正式确立本科专业目录年度更新发布机制，主要是为了更快更好地响应国家战略、市场需求和科技发展。

具体来说，本次新增专业点1839个，调整学位授予门类或修业年限专业点157个。同时，高校撤销专业点1428个、停招2220个。撤销、停招专业点数大幅超过增设专业点数，专业结构不断优化，高等教育服务高质量发展能力进一步提升。

在专业设置过程中，教育部以“新工科、新医科、新农科、新文科”建设为引领，推动专业交叉融合再出新。在服务国家战略方面，增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术、健康与医疗保障等专业；面向科技发展前沿，增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业；主动适应市场需求，增设了国际邮轮管理、航空运动、药物经济与管理等专业；聚焦人工智能赋能经济社会发展，增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。

根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》，高校专业备案或审批工作每年集中进行一次，一般在7月启动。近年来，教育部不断优化专业设置管理，分类细化了高校申报增设专业的工作机制。针对一般专业实行预申报制度，有效避免一哄而上、盲目追逐热点设专业。而针对区域发展急需专业，则在集中申报时予以支持。对于因各种原因未进行预申报的专业，如属于各省（区、市）产业发展急需专业，经省级教育行政部门同意，高校仍可申报。在2024年度申报工作中，超三分之二的专业是2023年预申报的，另外三分之一的专业未作预申报，但在有关省级教育行政部门和高校提交专业急需说明后，依然完成了专业申报。

记者注意到，教育部首次建立了战略急需专业超常设置机制。上述负责人表示，对于中央最新部署、高度关注的战略领域，教育部开辟相关专业设置即时响应“绿色通道”，突破集中申报时间限制，主动指导有条件、有基础的高校积极论证、筹设相关专业，集中资源和力量进行优先布局。“比如去年9月，在集中申报期之后，我们主动服务低空经济快速发展需要，指导北京航空航天大学等6所高校开展论证，超常增设了低空技术与工程专业。”该负责人说。

下一步，教育部还将继续推进专业的优化调整工作。教育部高等教育司负责人说，要进一步强调高等教育自身发展小逻辑服从服务高质量发展大逻辑，推动高校积极主动适应经济社会发展需要；进一步强化专业设置对高质量发展的快速响应，进一步完善战略急需专业超常设置机制，支持高校对现有专业更新迭代、升级改造。教育部将研制发布急需领域人才培养引导性专业指南，引导高校加快布局建设具有适应性、引领性的新专业。

（记者 张盖伦）

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