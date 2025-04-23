打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高校原创文化精品 | 北京航空航天大学音乐剧《罗阳》

2025年04月23日09:15 | 来源：前线
小字号

在中华民族伟大复兴的征程中，无数英模以生命为炬，照亮科技强国的星辰大海。罗阳，这位用热血铸就“飞鲨”利剑的航空赤子，不仅以歼-15舰载机的壮丽腾飞改写了中国航母史，更以其留下的“罗阳精神”树起一座跨越时代的精神丰碑。北京航空航天大学以艺术为媒、以思政为魂，将英模事迹淬炼为育人火种，通过音乐剧《罗阳》的创新实践，让信仰的力量穿透舞台，让报国的情怀激荡人心。当科学与艺术交响、历史与未来对话，“罗阳精神”正化作万千学子奔赴空天的引擎，续写着“国之重器，以命铸之”的时代新篇。

原标题：高校原创文化精品 | 北京航空航天大学音乐剧《罗阳》

音乐剧《罗阳》涵盖主演7人及演职人员100余位，全长100分钟，分为上下半场，生动讲述了罗阳同志从大学到工作岗位，秉持报国情怀、持续攻坚克难的辉煌一生。

航空工程师罗阳自幼怀揣航空报国理想，1978年，他考入北京航空航天大学，所在班级是1978级五系高空设备专业8551班。罗阳和同学们在导师陈老师的引领下，立誓振兴祖国航空事业。毕业之际，陈老师提出“三个准备好了”的嘱托，期盼同学们承担更大的历史责任。在改革开放浪潮中，罗阳坚守初心重返母校深造，妻子默默支持他的梦想。2002年，罗阳调至中国航空工业集团沈阳飞机工业（集团）有限公司。此时，正赶上我国国防武器装备急需升级换代的时代，罗阳和他的团队接到了一个重要任务——为中国研制第一代航空母舰舰载机。从接到舰载机任务那天起，罗阳和他的团队就一直奋战在研制现场。2012年11月23日，歼-15舰载机首次成功降落航母辽宁舰，一举突破了滑跃起飞、阻拦着舰等关键技术，完美上演了“刀尖上的舞蹈”。这一历史性的突破，标志着中国战斗机实现了从陆地向海洋的历史性跨越。2012年11月25日，罗阳因过度劳累不幸辞世，年仅51岁。

从大学排球赛受“女排精神”激励、年夜聚会唱《恰同学少年》，至改革开放浪潮中独唱《准备好了吗》，再到临终日记独白，剧作叙事脉络贯穿罗阳毕生坚守——以“北京一号”为忘年之交，将航空报国视为血肉相连的信仰。落幕时，汽笛致哀、众人齐立，寓意志不息人已逝，英模之名永存。

本剧通过《把青春留在这里》《等待》《大干现场》《起飞》等经典片段，全面呈现了罗阳的成长成才以及为国家奉献的历程，并展示了以其女罗靓为代表的广大青年延续、发扬“罗阳精神”的决心。

剧中《大干现场》场景

剧中《大干现场》场景

剧中《起飞》场景

剧中《起飞》场景

演职人员设置：

罗阳——男，我校校友。后成为中国航空工业集团沈飞公司董事长、总经理，歼-15舰载机研制现场总指挥。

老陈——男，我校校友。罗阳的同班同学。后来在工作中成为罗阳的搭档。

罗阳妻子——女，职业是医生。

靓靓——女，罗阳的女儿。我校校友，现成为罗阳的同行。

陈老师——女，罗阳在大学期间的老师。

张晨——男，罗阳在601所的同事。后下海经商。

小沈——男，沈飞集团试飞站员工。

群众及环境人物若干。

合唱队及舞蹈演员若干。

其他舞台组成员若干。

作者：赵圆（北京航空航天大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部