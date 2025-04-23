原标题：第63届高等教育博览会 建设教育强国·高等教育改革发展论坛新闻发布会在长春召开

4月22日，第63届高等教育博览会（简称高博会）和建设教育强国·高等教育改革发展论坛（简称论坛）新闻发布会在长春市召开。中国高等教育学会副会长李家俊介绍高博会和论坛有关情况。30余家国内主流新闻媒体到会报道。

李家俊介绍第63届高博会和论坛整体情况。两项活动的主题为“融合·创新·引领：服务高等教育强国建设”。从今年开始，高博会从“一年两届”正式改为“一年一届”。本届高博会由展览展示与特色活动两部分组成，展览展示包括商业展区与特色展区，特色展区包括东北振兴专区与人才专区。本届高博会改版升级为服务教育强国建设的三大平台，呈现出“三个聚焦、三个打造”的特色亮点。一是聚焦高水平科技自立自强，打造服务国家战略的成果展示平台。二是聚焦高等教育综合改革，打造推动教育科技人才一体发展的合作交流平台。三是聚焦政产学研深度融合，打造产教融合科教融汇的对接推广平台。

本次论坛设一个主论坛和十四个平行论坛。论坛主要呈现四个特征：一是主题聚焦，议题设置回应高等教育发展关切。二是汇智聚力，论坛得到教育部相关司局支持与指导，汇聚学术界、教育界、企业界等多方力量，为推动高等教育改革与发展建言献策。三是内容丰富，主论坛紧扣教育强国建设核心议题，平行论坛涵盖教育、科技、人才三大板块，系统研讨改革发展关键路径。四是成果落地，论坛不仅重视理念碰撞与理论探讨，更突出成果的实践导向和落地转化。

中国高等教育学会副会长、秘书长李楠表示，学会主动改版升级高博会，创办高等教育改革发展论坛，以展会之力和论坛之智，支撑高等教育高质量发展，更好发挥高等教育在建设教育强国中的龙头作用。具体讲，学会要做好“三个服务”，增强“三种感受”：一是服务办学治校实践，强化丰富多元的载体功能，增强高校和师生的获得感；二是服务教育中心工作，畅通决策和反馈的桥梁纽带，增强审批部门的价值感；三是服务国家战略需求，突出高校发展成果和科技贡献，增强高教战线的成就感。

吉林省教育厅党组成员、副厅长，省委教育工委副书记刘学军表示，高博会已成为高等教育领域的综合性品牌展会与展示我国高等教育发展成就的重要窗口，对提升吉林省高等教育影响力提供了良好机遇。吉林省为办好高博会、推动教育科技人才产业一体化发展做了充分准备工作：一是顶层设计引领，构建一体化活动矩阵；二是产教融合创新，打造校企合作强磁场；三是服务效能升级，构建智慧化引才生态。此外，本届高博会人才专区呈现三个特点：一是活动丰富多样；二是区域设置合理；三是参会主体多元。

长春市委常委、副市长江慧丰表示，长春作为科教大市，坚持政产学研协同、地校院企携手，统筹推进教育科技人才金融产业一体化发展。第63届高博会和高等教育改革发展论坛落户长春，有三点重大意义：一是提升开放水平，增强城市竞争力；二是加速成果转化，助力产业转型升级；三是汇聚优秀人才，鼓励就业创业。同时，长春市在引才留才方面实施了五大政策：生活有补贴、就业有岗位、创业有扶持、安家有保障、人才有优待。

中国高等教育学会智慧教育研究分会副理事长、教育部高等教育司原一级巡视员宋毅表示，举办“高等教育数字化发展的实践与创新”平行论坛恰逢其时，这次平行论坛有三个特点：一是主题重特色；二是代表更广泛；三是鉴往创未来。学会智慧教育研究分会作为承办单位之一，从制度设计、技术创新、协同机制方面，推动智慧教育不断发力，为高等教育数字化发展注入新活力。

吉林大学党委常委、副校长张然表示，吉林大学在筹备高博会和论坛当中，贯彻三个坚持：一是坚持高站位统筹，持之以恒强化组织领导；二是坚持高标准推进，全力以赴抓好工作落实；三是坚持高质量实施，全面确保工作落地见效。吉林大学参展面积为216平米，推出40项参展项目。另外，吉林大学在弘扬教育家精神方面重点开展三项举措：一是大力弘扬黄大年精神；二是始终强化师德师风建设；三是着力提升教师队伍能力。吉林大学牢记为党育人、为国育才的新使命，以教育家精神为引领，以服务东北振兴为己任，为教育强国建设做出更大贡献。

哈尔滨工业大学党委常委、副校长、学会校际合作研究分会理事长沈毅表示，本届高博会恰逢教育强国建设全面推进的关键时期，哈工大领衔承办“青年科技人才成长发展”主题论坛，深度参与协同推进“东北振兴成果展”等活动，积极推进新时代高等教育服务区域振兴、赋能创新发展。哈工大还将重点开展三项活动：一是举办贺信精神引领下的办学成果展；二是集中展示学校自主研发的科研装备；三是组织校地校企合作项目集中签约。学校将始终坚持高标准、坚持开放合作、坚持以服务地方经济社会发展为己任，为东北振兴贡献哈工大智慧和力量。

发布会同期，中国高等教育学会副秘书长吴英策、延边大学党委书记杜锐、吉林农业大学校长李启云、北华大学校长许适琳、东北大学秦皇岛分校校长赵勇、哈尔滨工程大学校长助理耿敬等嘉宾接受了媒体专访。据悉，第63届高博会和论坛将于5月23日正式开幕。

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