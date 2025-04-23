旬邑县逸夫小学课堂问答环节，学生们踊跃举手，期待被“宾果”选中。

旬邑中学，VR教室里，同学戴上3D眼镜感受细胞模型。

渭北旱塬，阳光和煦，漫山遍野绿意葱茏。

4月16日，记者踏入旬邑县的校园，往昔熟悉的课堂正经历着变革。老师们摇身一变成为“技术先锋”，巧妙地将人工智能融入教学；学生们在AI的助力下，探寻知识的宝藏，传统课堂由此被注入全新活力，学习充满趣味且高效。

旬邑县曾是国家扶贫开发工作重点县，在教育投入方面面临较大压力，然而，旬邑县从未忽视过教育的发展潜力。2024年，旬邑县发布《旬邑县中小学人工智能教育三年行动规划（2024年—2027年）》，将人工智能教育作为破局关键。随后，该县成功申报创建“全国中小学人工智能教育实验区”，一跃成为咸阳市首个国家级人工智能教育试点区域，率先在教育数字化转型的赛道上起跑。

为攻克资金难题，旬邑县教育局组建人工智能教育专班，构建“四维筹资”体系，向上争取国家专项、横向对接公益组织、向下动员爱心企业、向内整合教育经费。这一机制取得了显著成效。

在旬邑中学高一年级的多媒体教室里，一堂跨越800多公里的“云课”正在开讲。

教室正前方的超大屏幕上，成都七中物理老师正手持一台打点计时器，开始细致讲解。此时，另一边旬邑中学的物理老师在教室里来回走动，敏锐地关注着每一位学生的反应并给予精准指导。

“互联网+教育”的蓬勃发展，为旬邑中学打破教育资源的地域限制提供了可能。

“旬邑中学在深化‘双师课堂’实施的基础上，全力推进‘云课堂’建设。学校在高一年级开设‘云班’，成功引入成都七中‘云课堂’，实现课堂教学同堂化、协同配合全程化、因材施教异地化、教学评估一体化。”旬邑中学相关负责人介绍道。不仅如此，每科每周还会开展一次联网集体备课，与成都七中教师远端共商一周教学安排，深入探讨教法和学法，为教学质量保驾护航。

旬邑县教育局电教中心副主任韩鹏辉介绍：“此外，旬邑县太村中学和旬邑县职田镇中心小学携手上海圣陶教育发展与创新研究院的师资团队，进一步优化双师课堂。开设DeepRacer无人驾驶、AI 创想家、AIGC生成式人工智能和 Scratch创意编程等前沿课程。在双师课堂中，线上专家与线下教师紧密协作，为学生带来更丰富多元、更专业深入的教学指导。同时，12个人工智能教育示范校引入清华大学人工智能教程，对师生开展为期三年的系统培训，确保师生能够深度钻研人工智能知识，熟练掌握相关技能。”

曾几何时，人工智能还只是存在于科幻电影和文学作品中。如今，它已悄无声息地融入人们日常生活的每一个角落。对于中小学生而言，未来他们与人工智能的联系将愈发紧密。因此，构建一套完善的人工智能教育体系至关重要。

旬邑县秉持“中心校辐射带动、片区校互联共享”的科学思路，全力推进县域AI教育云平台建设。该平台汇聚海量优质课程资源。以旬邑中学的沉浸式实验教室为例，配备先进VR设备，学生置身其中，仿若穿越时空，能身临其境般感受知识的独特魅力。同时，在12个镇办精心打造“1+2+N”人工智能教育基地，让城区的优质课程能够实时传输至乡村学校，有效缩小城乡教育资源差距。

目前，旬邑县已拥有5所市级智慧教育示范校和12所人工智能教育实验校，构建起独具特色的“基础编程+AI应用+校本特色”的“三维课程”架构。按照不同学段分层推进，1—2年级开设启蒙体验课程，培养学生对AI的兴趣；3—9年级开设基础实践课程，让学生动手实践，掌握AI基础知识；高中阶段则推进项目化学习与创新应用，着重培养学生的创新思维与实践能力，实现小初高一体化贯通培养。

“旬邑县还积极开展校本课程资源开发工作，成立校本课程开发课题组，围绕‘智能与生活’主题开发课程包，形成校本课程资源，并推广典型案例。”韩鹏辉说。

借助AI工具赋能教学研究与课堂教学的场景并非只有旬邑中学。

在旬邑县逸夫小学科技教室，迎来了一位特殊的“新老师”——人工智能机器人“宾果”。课堂上，三年级（6）班的学生们全神贯注地聆听“宾果”老师授课。“宾果”凭借其强大的知识储备和极具亲和力的互动方式，瞬间抓住了学生们的心。

在互动环节，学生赵梓萱踊跃举手的身影被“宾果”的摄像头精准捕捉，锁定学号后，“宾果”热情邀请赵梓萱上台回答问题。赵梓萱在“宾果”的主体屏幕上输入正确答案后，一声清脆响亮的“回答正确，你真棒！”瞬间点燃了整个课堂氛围，同学们的学习热情愈发高涨。

“自从今年新学期学校引进机器人‘宾果’后，我便和机器人成了默契搭档。它负责精准执行编程任务、即时反馈数据，我则聚焦引导思维、捕捉学生灵感。这种互补让教学更‘丝滑’，课堂也从‘单向输出’变成‘三方共创’，与传统课堂相比，课堂效率明显提高。”该校信息科技教师刘小宁说。

为提升教师的人工智能教学水平，旬邑县各名师工作室利用国家级智慧教育平台的智能研修工具，组织教研活动，累计上传教研成果资料30余份。举办“人工智能赋能教学变革”“AIGC在教育中的创新应用”等专题研讨活动30余场次，覆盖3000余人次。此外，大力培育数字化教学创新团队，搭建“普及培训+专项研修+名师培养”的成长通道，采用“集中培训+驻校培训+线上培训”相结合，全力培养师资。目前，已举办人工智能机器人教育集中培训（大疆）3场，驻校培训120余场，覆盖教师180余人次，线上培训300余次，为全县人工智能教育发展筑牢师资根基。

“目前，旬邑县人工智能教育实验校课程开课率已达100%，各校纷纷增设机器人社团、编程培训等拓展活动。在省级以上科创赛事中，旬邑县学生成绩耀眼。在2024年陕西省青少年科技创新大赛中，旬邑县10位选手组成6支队伍参赛，最终，旬邑中学、太村镇中心小学等4支队伍成功晋级全国赛事。旬邑中学的常宇昊同学更是在第37届全国青少年科技创新大赛中荣获一等奖。”韩鹏辉说。

随着科技的飞速发展，人工智能已逐渐渗透到人们生活的方方面面。在中小学教育领域，人工智能不仅为学生提供了丰富多元的学习资源，还持续推动着教育内容与教学方法的创新变革。旬邑县在人工智能教育方面的积极探索与成功实践，正是咸阳市教育数字化变革的生动缩影。

如今，咸阳市持续加大教育数字化投入力度，积极组织开展各类新技术新应用培训，全力促进人工智能在教育领域的深度融合。目前，咸阳市实验学校已成功入选教育部中小学人工智能教育基地，全市创建省市级智慧教育示范区3个、市级智慧教育示范校93所。开展人工智能课程和“人工智能+”教育模式改革，探索数字赋能创新性教学的有效途径，多所学校通过自动化阅卷、学情报告、个性化学习方案定制、沉浸式学习空间打造等一系列创新举措，不断提升教学质量与学生学习体验。咸阳正以坚定的步伐，大力推进教育数字化转型，促进教育资源均衡发展，为学生精心打造更加优质、高效的教育环境，助力莘莘学子奔赴充满无限可能的未来。

（来源：咸阳日报 记者周思文 文/图）

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