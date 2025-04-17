人民网北京4月17日电 （记者李昉）近日，东北边疆安全与发展论坛在黑龙江大学举办。来自西南政法大学、辽宁大学、吉林大学、哈尔滨工业大学等高校的专家学者出席论坛，黑龙江大学国家安全学教学科研团队及师生代表参会。

黑龙江大学党委副书记刘凤影表示，黑龙江大学作为扎根祖国北疆的高校，始终将服务国家战略作为办学使命，稳步推进国家安全学的学科建设。同时，学校始终以总体国家安全观为统领，逐步形成了以学科建设为支撑、以日常宣传教育为渠道、以学校资源充分利用为载体的国家安全宣传教育体系。

在主旨报告环节，来自哈尔滨工业大学、吉林大学、西南政法大学、辽宁大学等多所大学的专家结合各自研究领域，围绕数字权力重塑国家安全的风险图谱与法治因应、国家安全法融入国际法教学的实践与思考、中国经济安全面临的挑战与应对策略等方面进行深入讨论。

据悉，本次论坛是黑龙江大学2025年全民国家安全教育日系列活动之一。此外，学校还开展了主题升旗仪式、主题展览、签名接力等活动，进一步推动国家安全教育工作的深入普及。

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