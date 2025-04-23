打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国国际大学生创新大赛（2025）“青年红色筑梦之旅”活动启动

2025年04月23日19:27 | 来源：教育部网站
小字号

4月23日，中国国际大学生创新大赛（2025）“青年红色筑梦之旅”活动（简称“红旅”活动）在河南安阳红旗渠青年洞文化广场举行。教育部党组成员、副部长吴岩出席活动并为“红旅”学子授旗，河南省委常委、组织部长、省委教育工委书记王刚出席活动。

吴岩强调，2017年，习近平总书记给大赛“红旅”大学生回信，2024年，再次给大赛参赛学生代表回信。一项大赛、两封回信，意义重大、一脉相承。从“扎根中国大地了解国情民情”的深切勉励，到“积极投身科技创新”的殷切希望，习近平总书记的殷殷嘱托始终激励着广大青年学生矢志创新奋斗。广大青年学生要以红色精神为引领，以创新实践为驱动，以奋斗姿态为底色，用课堂和实验室学到的知识解决实际问题，用青春的智慧和汗水服务人民、造福社会，以实际行动践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。

八年来，“红旅”活动累计有397万个创新创业团队、1713万大学生对接农户近436万户、企业14万家，签订合作协议13.6万项。今年活动以“向下扎根、向上生长”为主题，积极践行焦裕禄精神和红旗渠精神，呈现了一堂生动的“中国金课”和思政大课，有力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入耳入脑入心，引导广大青年学生在传承红色基因中筑牢信仰根基，在服务国家战略中贡献青春力量。

工业和信息化部、财政部、农业农村部、中国建设银行等部门和单位有关负责同志，各地教育行政部门、河南省有关部门、郑州大学和安阳市有关负责同志，全国各地师生代表参加了活动。

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部