4月23日，中国国际大学生创新大赛（2025）“青年红色筑梦之旅”活动（简称“红旅”活动）在河南安阳红旗渠青年洞文化广场举行。教育部党组成员、副部长吴岩出席活动并为“红旅”学子授旗，河南省委常委、组织部长、省委教育工委书记王刚出席活动。

吴岩强调，2017年，习近平总书记给大赛“红旅”大学生回信，2024年，再次给大赛参赛学生代表回信。一项大赛、两封回信，意义重大、一脉相承。从“扎根中国大地了解国情民情”的深切勉励，到“积极投身科技创新”的殷切希望，习近平总书记的殷殷嘱托始终激励着广大青年学生矢志创新奋斗。广大青年学生要以红色精神为引领，以创新实践为驱动，以奋斗姿态为底色，用课堂和实验室学到的知识解决实际问题，用青春的智慧和汗水服务人民、造福社会，以实际行动践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。

八年来，“红旅”活动累计有397万个创新创业团队、1713万大学生对接农户近436万户、企业14万家，签订合作协议13.6万项。今年活动以“向下扎根、向上生长”为主题，积极践行焦裕禄精神和红旗渠精神，呈现了一堂生动的“中国金课”和思政大课，有力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入耳入脑入心，引导广大青年学生在传承红色基因中筑牢信仰根基，在服务国家战略中贡献青春力量。

工业和信息化部、财政部、农业农村部、中国建设银行等部门和单位有关负责同志，各地教育行政部门、河南省有关部门、郑州大学和安阳市有关负责同志，全国各地师生代表参加了活动。

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