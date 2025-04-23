人民网北京4月23日电 （记者郝孟佳）近日，第二届弘扬“两弹一星”精神话剧大赛决赛在中国科学院大学雁栖湖校区举办。

第二届弘扬“两弹一星”精神话剧大赛决赛现场。学校供图

据了解，本次大赛于2024年9月启动，23个培养单位和院系的15支队伍参加了预赛，并评选出10个作品参加决赛。其中，《学森永怀情 力筑强国梦》讲述了钱学森和郭永怀从留学归来到投身科研，并肩奋斗三十年，实现科学救国的故事；《核光同承》讲述了伟大的女科学家王承书，攻克核燃料提取技术难题，为我国原子弹研发奠定坚实基础的故事；《为“你”穿上外衣》讲述了以严东生和郭景坤为首的科研人员，如何成功解决洲际导弹再入时被烧毁这一难题的故事；《我愿意》讲述了核物理学家、气体动力学和铀同位素分离专家王承书深入荒漠实验基地，默默奉献一生的故事；《无声起惊雷》讲述了面对祖国召唤，邓稼先先生如何用一生作答的故事。

第二届弘扬“两弹一星”精神话剧大赛决赛现场。学校供图

最终，资源与环境学院《核光同承》、中国科学院上海硅酸盐研究所《为“你”穿上外衣》获决赛一等奖，化学科学学院《光召，光的感召》中周光召的扮演者徐培程获最佳男演员奖，化学工程学院/青岛能源所《星河永怀》中老年李佩的扮演者巩芃妤获最佳女演员奖。

据悉，本次话剧大赛由中国科学院大学党委宣传部联合校团委、党委学生工作部等部门共同举办，旨在鼓励和支持广大师生通过话剧创作等方式，传承弘扬“两弹一星”精神和科学家精神，引导青年学子为加快实现高水平科技自立自强和建设科技强国贡献青春力量。

(责编：李昉、熊旭)